A Türk Tanács egyik vezetőjével egyeztetett a kormányfő Budapesten

Persze ehhez jól felépített kampány és az eddigieknél is több közös jelölt kell.

A Republikon Intézet legújabb tanulmányában a baloldali összefogás jövő évi esélyeit vizsgálta. Ebben a Fidesz-KDNP jelöltjeinek 2018-ban elért eredményeit vetették össze az ellenzéki jelöltek aggregált eredményével, figyelembe véve a 2019-es önkormányzati választások eredményét is. Megjegyzik, az akkori jelöltek eredményeit nem lehet minden kritika nélkül összeadni, azonban az adatokból jól felmérhetők az erőviszonyok. Eszerint a választási győzelemhez az ellenzéknek a korábbinál jóval több egyéni választókerületet kell vinnie, ennek előfeltétele, hogy az ellenzék közös jelölteket állítson.

Az elemzés során a Republikon 72 olyan egyéni választókerületet azonosított, ahol egy idejében elkezdett, jól felépített kampánnyal győzhetnek az ellenzéki jelöltek. A 2018-as választási eredményekhez képest ugyanis maga az ellenzéki együttműködés ténye, továbbá az előválasztás által generált érdeklődés, a választói mozgósítás, valamint a Fidesz-KDNP kormányzásával szembeni elégedetlenség is okozhat trendfordulókat 2022-re.

A kutatásban kitérnek arra is, hogy a 2019-es önkormányzati választásokon megfigyelhető az a tapasztalat, miszerint a nagyvárosok politikai hangulata a vonzáskörzetet, például a főváros agglomerációját is befolyásolhatja. Így az ellenzéknek 9 olyan körzete is van, ahol érdemes erre figyelnie - olvasható a megállapítások között.