Kitört az Etna, lezárták a szicíliai Catania repterét

Hatvanhárompontos védelmi megállapodást kötött a visegrádi négyek két állama, és már a közeljövő közös gyakorlatozásait tervezik.

Közös kiképzések, gyakorlatok, történelmi, hagyományőrző feladatok szerepelnek abban a 63 pontos magyar-lengyel katonai együttműködési megállapodásban, amelyet kedden írtak alá Budapesten a két ország védelmi minisztériumának képviselői. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter megallapodásának kiemelt része a különleges műveleti erők közös gyakorlatozása, a tartalékos katonák képzésével, felkészítésével kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása, valamint a különleges műveleti erők közös gyakorlatozása, amiből egy éven belül négy közös gyakorlatot is terveznek mindkét országban. Benkő Tibor kiemelte: a visegrádi négyek (V4: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) és azon belül is a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése jó úton halad; a lengyel és magyar katonák kapcsolatának szorosabbra fűzésével, együttműködésük még hatékonyabb, eredményesebb lesz a jövőben. A két miniszter előzőleg Székesfehérváron tett látogatást a horvát vezetés alatt működő közép-európai többnemzeti hadosztály parancsnokságának bázisán, majd Budapesten folytattak megbeszélést. Mariusz Blaszczak elismerését fejezte ki azért, hogy Magyarország ilyen rövid idő alatt létrehozta a székesfehérvári többnemzeti parancsnokságot, amiről Benkő Tibor elmondta: a többnemzeti hadosztály parancsnokságot „keretnemzetként” Szlovákiának, Szlovéniának, Horvátországnak és Magyarországnak ajánlották fel. A magyar miniszter megköszönte, hogy Lengyelország felajánlotta a magyar harckocsizó katonák felkészítését és kiképzését a Leopard harckocsik használatára. Lengyel kollégája pedig megemlítette azt is, hogy a múlt héten tárgyalt az Egyesült Államok új védelmi miniszterével, Lloyd Austinnal, akivel a NATO-n belüli együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. (Képünkön Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter »balra« és Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter)