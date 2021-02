Balog Zoltánt a református zsinat lelkészi elnökévé választották

A mai nappal már 193 embernél mutatták ki Magyarországon laborokban a koronavírus brit mutációját.

Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív törzs szerdai tájékoztatóját. Kedden 142 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, a kijárási tilalmat 325-en szegték meg. Tegnap senki nem szegte meg a vendéglátóhelyekre vonatkozó előírásokat. Hatósági házi karantént 3051-et rendeltek el, így jelenleg 18 205 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint a járványügyi adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a járvány nem enged a szorításából. Elmondta, hogy újabb 1548 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 391 170-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Erről azt mondta, hogy egy idő után ismét elkezdett nőni az aktív fertőzöttek száma. Meghalt 94, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 299 989, az aktív fertőzötteké 77 250. Kórházban 4014 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 321-en vannak lélegeztetőgépen. Ezek a számok szintén emelkednek most. Úgy fogalmazott, hogy következetesen védekezik Magyarország, az nem helyes, hogy egyszer szigorítunk, egyszer meg lazítunk. Csak fokozatos nyitásról lehet szó, de még nincs itt az ideje a korlátozások feloldásának. Azt mondta, hogy az országba érkező vakcinákat a lehető leghamarabb felhasználják, mert a társadalom védettsége ad lehetőséget arra, hogy megtaláljuk a járványból kivezető utat. Leszögezte, nagyon fontos, hogy fenntartsuk a járványügyi éberséget, és kitartsunk addig, amíg a nagy számú oltás következtében kialakul a nyájimmunitás.

– Ettől még sajnos nagyon messze vagyunk – állapította meg.

A 6. héten tovább folytatódott a növekedés a szennyvízmintákban, nőtt a vírus örökítőanyaga több nagyvárosban: Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, és öt Budapest környéki településen. Ott hamarosan emelkedés várható a megbetegedések számában. Közölte, hogy

a mai nappal már 193 embernél mutatták ki Magyarországon laborokban a koronavírus brit mutációját.

Úgy tűnik, nem okoz súlyos megbetegedést, de még keveset tudunk róla. Hangsúlyozta, hogy nagyobb a fertőzőképessége, gyorsabban terjed, egy ember több embernek tudja átadni. A brazil és dél-afrikai mutációkat még nem azonosították az országban. Ez nagyon fontos, mert úgy tűnik, hogy az eddig ismert vakcinák is hatékonyak a brit variánssal szemben, de csökkent a hatékonyság a dél-afrikaival és a brazillal szemben.



Müller Cecília kifejtette, hogy hatéves a legfiatalabb pozitív személy, és 94 éves a legidősebb a 193 ember között, átlagéletkoruk 51 év.

Közülük csak néhányan jártak külföldön, többségüknél a megbetegedés nem hozható kapcsolatba utazással, külföldi ismerőssel. Ez azt jelenti, hogy a mutáció tekintetében közösségi terjedés tapasztalható, a variáns ugyanúgy terjed, mint a hagyományos vírus. A tisztifőorvos kijelentette, hogy megérkezett a kínai Sinopharm vakcinája az országba, dokumentációval együtt, amit egyelőre tanulmányoznak. Vizsgálják az oltóanyagot is, hogy minél előbb kiadhassák felhasználásra. A héten folytatódik a legidősebbek oltása Pfizer és Szputnyik vakcinákkal, a 60 év alattiakat pedig az Astrazeneca vakcinájával oltják be. Eddig 348 927 fő kapott oltást, közülük 134 824 fő már a második oltását is megkapta. Újságírói kérdések: Ki kérheti, hogy otthonában kapja meg a védőoltást? Alapvetően nem lehet kérni az „otthoni oltakozást”, hiszen kórházi oltópontokon és háziorvosi rendelőben oltanak. Ha viszont a háziorvos jelzi, hogy valaki nem tud eljutni az oltópontra, akkor ő méri fel a beteg fizikai állapotát, és megállapítja, hogy otthonában oltja be. Tehát ez egy orvosi döntés alapján történik. Van-e olyan csoport, akiknél nem hatásos az oltás? Erre nagyon nehéz válaszolni, később lehet rá részletesen felelni. Önmagában az autoimmun betegség sem ellenjavallata a védőoltásnak, de minden esetben egyénileg kell arról dönteni, hogy a páciens megkaphatja-e az oltást. Mikorra várható, hogy lehet oltani a kínai vakcinával? Az országos tisztifőorvos türelmet kért, mivel a dokumentáció tegnap érkezett meg az oltóanyaggal együtt. A vakcinákat még tanulmányozzák. Ugyanakkor azon vannak, hogy minél előbb rendelkezésre bocsáthassák a vakcinát. Milyen következményekkel jár, hogy ha valaki úgy kap oltást, hogy tünetmentes vírushordozó? Nem tudnak mellékhatásról, de minden oltást úgy adnak be, hogy tisztában vannak a páciens állapotával - jelentette ki Müller Cecília. Hozzátette, lázas, beteg állapotban nem javasolt védőoltást adni, de ha valaki látensen fertőződött meg, és megkapja az oltást, akkor még mindig van esélye arra, hogy kevésbé legyen súlyos lefolyású nála a betegség. A tisztifőorvos szerint hihetetlenül kevés influenzás esetről tudni az idén, így ki meri jelenteni, hogy az idei influenzajárvány elmaradt. Az elmúlt héten mindössze 5100 influenzaszerű megbetegedést jelentettek az orvosok, azaz 100 ezer főből mindössze 53-an mutattak influenzaszerű tüneteket. Úgy véli, hogy a higiénés szabályok betartása a maszkviselés is hozzájárult ahhoz, hogy messze a járványos küszöbérték alatt van a megbetegedések száma, ez a szokásos harmada. Nyilvános-e, hogy hol vannak az oltópontok? 102 kórházat, és mintegy ötezer háziorvosi praxist jelöltek ki oltópontként, további kijelölés nem szükséges.