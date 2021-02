Strasbourg Navalnij szabadon bocsátására szólította fel Oroszországot

A betegséghez mérhető veszélynek nevezte a bezárt iskolákat, amelyeknek néhány héten belül szeretné elérni a megnyitását.

Négy évig csak Trumpról szóltak a hírek. Azt akarom elérni, hogy a következő négy évben az amerikai emberekről szóljanak. Belefáradtam abba, hogy Trumpról beszéljek – mondta Milwaukee-ban Joe Biden. Az elnök a CNN által szervezett lakossági fórumon az 1900 milliárd dolláros kárenyhítő és gazdaságélénkítő csomag mellett érvelt. Szerinte gyorsan és sokat kell költeni a válságból való kilábaláshoz. – Most nagyvonalúnak kell lenni – fogalmazott, azokra az ellenvetésekre utalva, miszerint a túl nagy injekció inflációt gerjeszthet, illetve a segítség nem korlátozódik azokra, akiknek feltétlenül szükségük van rá. Biden azt ígérte, hogy július végére minden amerikait beoltanak és kialakul a járvány legyőzéséhez szükséges „nyájimmunitás”. Élve kedvenc politikai műfaja, a barátságos csevegés lehetőségével, az elnök azzal vigasztalt egy nyolcéves, a Covid-19 miatt halálfélelemmel küszködő kislányt, hogy ő a biztonságban lévőkhöz tartozik: „Én nem aggódnék a helyedben, bébi. Rendben leszel és anyu is rendben lesz”. A betegséghez mérhető veszélynek nevezte a bezárt iskolákat, amelyeknek néhány héten belül szeretné elérni a megnyitását. Először az általános iskolások térhetnek vissza, az idősebbek eltérő társasági szokásaik miatt csak később kerülhetnek sorra. Idén valószínűleg nyáron is órákat kell majd tartani, hogy a diákok be tudják pótolni a lemaradást. Az elnök olyat is tett, amit politikusok ritkán szoktak: bocsánatot kért, amiért néha túl hosszan és bonyolultan fejezte ki magát. – A szó szoros értelmében azért imádkozom, hogy meglegyen bennem a képesség megtenni az országért azt, amit önök megérdemelnek – ismerte el. Kérdésre válaszolva elárulta, hogy megválasztása óta egy kivétellel valamennyi életben lévő volt elnök felhívta és gratulált. Nem mondta, de világos volt, hogy ki nem. Trump Biden visszafogottsága dacára bekerült a hírekbe, miután közleményben támadta meg a szenátus republikánus frakcióvezetőjét. A volt elnök „mogorva, felfuvalkodott, mosolytalan, kivénhedt politikusnak” nevezte Mitch McConnellt és ez állítólag már a finomított változat volt. McConnell a maga részéről a Wall Street Journalnak írt véleménycikkben ismételte meg, hogy felelősnek tartja Trumpot a Capitolium ostromáért.