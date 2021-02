Balog Zoltán: Mindkét helyen ugyanaz a főnök

A volt EMMI-miniszterből a a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökévé avanzsált volt politikus azt mondta, meg kell tisztulni mindattól, amit elrontott az emberen a közélet.

Sok ügyben „szembe fogunk menni az árral”, és ehhez bátorság kell – mondta a Magyarországi Református Egyház Zsinatának szerdán megválasztott lelkészi elnöke az MTI-nek.

Balog Zoltán szerint világméretű ideológiai küzdelem zajlik, és ebben a küzdelemben a globalista ideológia először csak kigúnyolja, majd semmibe veszi a keresztény hitet, aztán megszégyeníti a hit képviselőit, a végén pedig - ahogy a világban sok helyen – fizikai értelemben is üldözni kezdik őket. „Nem szabad elveszíteni a bátorságunkat”, nemet kell mondani a keresztényellenes ideológiákra és arra is, amikor a korszellem nevében meg akarják hamisítani a kereszténységet. Kitért arra: a bátorság mellett alázatra van szükség. „Az ember nagy kísértése, hogy önmagát tételezze mindenben, amit csinál, de nekünk megadatott a lehetőség, hogy ne önmagunkat tegyük az első helyre. Az egyházban alapszabály, hogy mindig túl kell mutasson rajtunk, amit teszünk”. Balog Zoltán, aki 2012-től hat éven keresztül volt az emberi erőforrások minisztere, azt is elmondta: a kétféle vezetői szolgálat között nem véletlenül telt el három év. Úgy fogalmazott: „erre a szent a szolgálatra fel kellett készülni. „Egyrészt meg kellett tisztulni mindattól, amit elrontott az emberen a közélet, a miniszterség, másrészt meg kellett találni” az újfajta szolgálat erőforrásait.



A kétféle munka közötti alapvető különbségnek nevezte, hogy az egyházban az ember a legfontosabb, a jogi, az anyagi, a gazdasági és egyéb szempontok másodlagosak. „A lélektől közelítünk az anyaghoz, míg a politikában sajnos ez sokszor elkerülhetetlen módon fordítva van”.