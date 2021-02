Olyanokat is behívtak az oltásra, akik nem krónikus betegek

Már az elején jelezte, hogy semmi konkrétat nem tud ígérni a bajba jutott városoknak, ezért az általunk megkérdezett településvezetők nagyrészt értelmetlennek tartották a 2 és fél órás megbeszélést.

Szerdán a 25 ezer főnél nagyobb települések polgármestereit fogadta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője, hogy megvitassák, milyen kompenzációra számíthatnak azután, hogy a kormány a kis- és középvállalkozások iparűzési adóját január 1-jétől a felére csökkentette. Az intézkedés szerint a 25 ezer lakosnál kisebb települések a kormánytól támogatást kapnak (a gazdagabb városok közül Paks és Százhalombatta is ilyen), a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig majd egyenként tekintik át. Lapunk több településvezetővel is beszélt a megbeszélésen résztvevő 23-ból, valamennyi megkérdezett azt emelte ki, hogy mivel Gulyás Gergely már az elején jelezte, semmilyen mandátuma nincs, semmi konkrétat nem tud ígérni a bajba jutott városoknak, ezért nagyrészt értelmetlennek tartották a 2 és fél órás megbeszélést. – Úgy éreztem, biodíszletnek kellettünk – fogalmazott egyikük. A tárgyaláson megjelentek azt szerették volna elérni, hogy – a fővárosi kerületeket is beleszámítva – a 64 települést egységesen kezelje a kormány, ahogy a 25 ezernél kisebbekkel is teszi. A Miniszterelnökség vezetője azonban ragaszkodott hozzá, hogy minden település vezetőivel külön egyezzenek meg. Többen kiemelték, hogy ez az eljárás széles teret ad a kormánypárti városok megkülönböztetésének. Nem véletlen, hogy az (inkább) ellenzéki polgármesterek egységes szempontrendszert szorgalmaztak, míg több fideszes jelenlévő üdvözölte az egyéni elbírálást, mondván, „így a helyi sajátosságokat jobban figyelembe lehet venni”. A polgármesterek jelezték Gulyás Gergelynek, hogy a jelenlegi helyzetben lehetetlen március 15-ig reális számokon nyugvó költségvetést elfogadni („a kiadásaim világosak, a bevételeimről alig tudok valamit” – mondta egy polgármester). A kancelláriaminiszter erre úgy reagált, a veszélyhelyzetben úgyis egyszemélyben tudnak a polgármesterek büdzsét elfogadni – és bármikor, egyéni döntés alapján kedvükre módosíthatják is. Ezt többen cinikus hozzáállásnak minősítették. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) vezetői megfogalmazták azt az elvárásukat is, hogy a járvány miatt szükséges kiadásaikat is ellentételezze a kormány és azt is, hogy adják vissza a járványhelyzetre hivatkozva teljesen elvont gépjárműadót, de egyikre sem kaptak ígéretet.