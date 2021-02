Meghalt egy 20 éves nő, akit fejen lőttek egy múlt heti tüntetésen Mianmarban

Napokon belül heves egymásra mutogatásba és politizálásba torkollott az Egyesült Államok déli államaira tört hideghullám. Csak Texasban 4,4 millióan maradtak áram nélkül, a szétfagyott vezetékek miatt sok helyen a gáz és vízszolgáltatás is leállt. Dallasban például nem minden évben esik a hó, ha mégis, akkor se sok. A most mért mínusz tizenhét fok ellenben hattal kevesebb, mint az 1903-ban feljegyzett eddigi rekord. A sötétségbe burkolózott házakban nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, a szétfagyott csövekből kiömlő víz elárasztja a helyiségeket. Sokan az autójukban alszanak, mert ott legalább nem fagynak meg. Eddig már huszonegy ember halt meg és a brutális hideg még napokig ki fog tartani. A Covid-19 vakcinák szállítása és beadása is akadozik, senki sem akarja megkockáztatni, hogy a jeges utakon kárba vesszen a rakomány. Sokat segítene, ha közvetlenül hővé lehetne konvertálni a politizálásra fordított energiát. Texas republikánus kormányzója kedden azt nyilatkozta a jobboldali Fox Newsnak, hogy az energiahálózat összeomlásából is látszik, milyen halálos lenne az Egyesült Államokra nézve a baloldal zöld programja. Greg Abbott azonban már másnap kénytelen volt visszaszívni szavait, mert kiderült, hogy éppen a gázellátás kimaradása okozta a legnagyobb bajt: a vezetékek fektetésekor nem számoltak ilyen hidegekkel. A kőolajban és földgázban gazdag, óriási finomító-kapacitásokkal rendelkező Texasban régóta a konzervatív oldal a meghatározó. A republikánusok hagyományosan mindent az energiacégek érdekeinek rendeltek alá, a szövetségi állam ezért nem írt elő olyan beruházásokat, amelyekkel a ritkán bekövetkező rendkívüli helyzetekre készítették volna föl a szolgáltatókat. Kézenfekvő lenne a szomszédoktól kérni segítséget , de Texas beceneve nem hiába a „magányos csillag állama”. Ez az USA egyetlen olyan állama, amelynek energiahálózata teljesen önálló, összekötő vezetékek híján nem is kaphat máshonnan áramot. A republikánusok egy része még most is Texas „függetlenségét” félti az egységes rendszerbe való bekapcsolódástól és arra buzdít, hogy a texasiak pár napig még szorítsák össze vacogó fogaikat. Abbott kormányzó arra hivatkozik, hogy ilyen rossz idő százhúsz évben egyszer ha előfordul. Csakhogy a klímaváltozás miatt a múlt kevéssé iránymutató: a szakemberek szerint egyre gyakoribb lesz a szélsőségesen hideg vagy meleg, száraz vagy csapadékos időjárás. Ami pedig a szélerőműveket hibáztató jobboldali kommentátorok érveit illeti, Texas energiaellátásának negyven százalékát adják a földgáz-, 23 százalékát a szél-, 18-at a szénüzemű és 11-et az atomerőművek. Télen a szélenergia tervezett aránya eleve hét százalékra csökken. Vagyis nem a „liberális” megújuló energiaforrásokkal, hanem az elspórolt vészhelyzeti kapacitásokkal, az alulfinanszírozott infrastruktúrával van a gond .