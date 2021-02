Erős vegyszerszag terjengett csütörtökön az I. és a XII. kerületben

A miniszterelnök bejelentése szerint háromezer fölött van az újonnan regisztrált Covid-fertőzöttek száma.

A mai adatok alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth Rádióban. Közlése szerint



3093 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az országban, és meghalt 110 Covid-beteg, akiknek az átlagéletkora 75,6 év volt. A kórházi ápolásra szorulók száma is folyamatosan emelkedik, ők most 4024-en vannak, lélegeztetőgépen pedig 352-en.

Úgy fogalmazott, hogy egy veszélyes pillanatban vagyunk, mert már oltunk, de már mindenki szabadulna, és közben beesett a harmadik hullám. Amelyik görbe gyorsabb lesz, az dönti el a sorsunkat. Ha az oltások gyorsak lesznek, akkor életeket mentünk. Ha a járvány görbéje lesz gyorsabb, akkor életeket veszítünk. A magyar egészségügy kivételesen erős, az elmúlt egy évben egyetlen terület sem volt olyan folyamatos próbának kitéve, mint a magyar egészségügy, amely kiválóan vizsgázott. Úgy látja, nagyok a tartalékaink. Részletesen beszélt arról, hogy életünk végéig kell tanulni, és ez a magyar egészségügyre is vonatkozik, amelynek új készségekre is szert kellett tennie a járványban. A védőoltásokról elmondta, hogy akik a mai napig regisztráltak, azokat mind be tudják oltani, több lépésben lesz hozzá vakcina. Szerinte egyéni felelősségi döntés, de mindenki figyelmét felhívja arra, hogy a járvány hulláma felfutóban van, ezért ne indulatból és felületesen döntsön az oltóanyagról. Ha lehet, fogadja el, amit kínálnak neki, és húsvétra eljutunk oda, hogy mindenki be lesz oltva, aki regisztrált. Ma Magyarországon van a legtöbb oltásra alkalmas vakcina, májusra 3,5 millióval több embert fogunk beoltani, mint a többi uniós ország, mert nem csak az uniós oltóanyagokat használjuk. Az orosz Szputnyik V vakcinával már oltunk is. Nem akar ugyan okoskodni, de szerinte a magyaroknak elég gyors az észjárása. Amint múlt tavasszal kevesebb volt a védőeszköz, mint amekkora az igény, úgy ősszel Szijjártó Péter azt mondta, hogy nem lesz elég vakcina, ezért kezdtünk tárgyalni az oroszokkal és kínaiakkal. Feltette magának a kérdést, hogy mit szólnak erre a többiek, majd megválaszolta, hogy ez nem annyira érdekli, amikor életeket kell menteni. Arra a kérdésre, hogy mikor lehet a kínai vakcinát használni, azt felelte, hogy épp ma kérdezte meg róla Müller Cecília országos tisztifőorvost. Ő azt válaszolta, hogy „jól haladnak”. Nagy Katalin műsorvezető feltette a kérdést, hogy miért támadja a baloldal a konzultációt. Orbán Viktor szerint ha hatalomról van szó, akkor a baloldal letapos mindenkit, betegeket is.

– Hétfőn kezdődött a parlament, ott álltam. Sistergett a gyűlölet körülöttem – panaszolta a kormányfő.

Most úgy látja, hogy nem adja meg az ellenzék az újabb rendkívüli felhatalmazást, és szerinte a baloldal itt most túl messzire ment. Hosszasan ecsetelte a konzultáció jelentőségét, szerinte a baloldal reakciója sértő az emberekre nézve, hiszen a konzultációkban több millióan szoktak részt venni. Szavai szerint a kormány vállalja a felelősséget az újranyitásért, és ha a harmadik hullámot le tudjuk törni, akkor jöhet a nyitás. A Visegrádi négyek krakkói találkozója kapcsán ecsetelte az együttműködés jelentőségét. Nagy Katalin felvetette, hogy a nyugat nyilván nem örül egy erős közép-európai együttműködésnek, de most mégis elment a találkozóra Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Orbán Viktor szerint a V4-eket már senki nem becsüli le, a leggyorsabb fejlődés itt van.



– Itt erő van, dinamika, az európai gazdaság lokomotívjáról beszélünk – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, hogy korábban is mi pajzs és bástya voltunk, mi védtük Európát. A migrációt mi megállítottuk, az nem Közép-Európán keresztül érkezett Európába, mert „ők” a kapukat kinyitották. Sok múlik azon, hogy mi hogyan állunk helyt az Unió határainak védelmében. Amikor összetart Európa, akkor meg tudja védeni magát, ha nem, akkor rossz úton jár. Egy erős Közép-Európa egész Európa, Nyugat-Európa érdeke is.