Gyöngyösön is sztrájkra készülnek a dolgozók

A szerdai két órás figyelmeztető sztrájk nem hozott eredményt, így szombaton a délelőtti műszak teljes idejére beszüntetik a munkát a dolgozók a Continental makói telephelyén.

Kiemelkedően hosszúnak számító, 8 órás sztrájkra készülnek szombaton a – túlóraként is elrendelt – délelőtti műszak teljes idején a Continental makói gumigyárában – tudatta lapunkkal a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség és a Makói Gumiipari Szakszervezet. Mint arról beszámoltunk : szerdán kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a dolgozók a Continental AG Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. makói gyárában. Ekkor az épp műszakban lévő 400 munkavállaló mintegy fele szüneteltette a munkavégzést. Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke akkor azt mondta lapunknak: a dolgozók elsősorban a tarthatatlan munkakörülmények ellen tiltakoznak. A makói gumigyár cégvezetése ugyanis nyáron a járványra hivatkozva egyoldalúan felmondta a többletmunka elrendelését is szabályozó kollektív szerződést, és ezzel szabad kezet kapott a még a gyárban maradt munkások korlátlan túlóráztatására. A telephelyen most mintegy 1700-an dolgoznak, miután tavasszal sokan kiléptek a cégtől, mert nem vállalták a vezetőség által egyoldalúan bevezetett új munkarendet. A maradókat pedig azóta egyre jobban hajszolja a cégvezetés, hogy az ismét megszaporodott megrendeléseket a kisebb létszámmal is teljesíteni tudják. Új dolgozókat ugyanis nem igazán tudnak fölvenni, pedig pár éve még sorban álltak itt a munkáért az emberek – sorolta a problémákat Radics Gábor. Hozzátette: eközben a régebb óta a gyárban dolgozó munkavállalóktól a cég elvenné a pluszjuttatásokat, hogy abból fedezze az újak bérét, ami igazságtalan a válságban is kitartó dolgozókkal szemben. Az új kollektív megállapodásról decemberig folytak a tárgyalások, de a felek nem tudtak egyezségre jutni. A szakszervezetek azt szeretnék elérni, hogy amíg a céggel közösen ki nem dolgoznak egy új, kompromisszumos kollektív szerződést, addig maradjon érvényben a régi. A cég MTI-nek kiadott szerdai közleménye szerint a munkáltató elkötelezett amellett, hogy megállapodjon egy új, versenyképes kollektív szerződésről, és törekszik arra, hogy a munkavállalókkal együtt tudja a makói telephely versenyképességét javítani, és ezzel a gyár hosszútávú jövőjét biztosítani. A szakszervezetek szerint azonban a figyelmeztető sztrájk sem hozott változást, ezért döntöttek az újabb és immár hosszabb munkabeszüntetés mellett.