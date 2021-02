Fokozatosan kezd nyitni London

Boris Johnson adatok tanulmányozásával és tudósok bevonásával készül feszülten várt hétfői bejelentésére.

Mind az új megbetegedések, mind a Covid-19-cel összefüggésbe hozható halálesetek számában jelentős, 26, illetve 21 százalékos visszaesés következett be a szigetországban az elmúlt héten, noha a csütörtöki több mint 12 ezer friss megbetegedett változatlanul okot ad az aggodalomra és óvatosságra. Boris Johnson a hétvégét tudományos orákulumai társaságában tölti, hogy a nagyon várt "útiterv" hétfői közzétételéhez a legfrissebb és legmérvadóbb adatok birtokába jusson. Ahogy a hét folyamán már hangsúlyozta, "data and not dates", adatok és nem dátumok vezérlik a társadalom és a gazdaság szempontjából egyaránt súlyos döntését. A legérdemlegesebbek alighanem azok az örvendetes adatok, melyek a New England Journal of Medicine szaklapban jelentek meg. A Pfizer gyógyszergyártól származó információ szerint már egy oltás is 93 százalékos védettséget ad két hét elteltével, ezért a cég kérni fogja az egyetlen dózis bevezetésének megfontolását. A Moderna kutatásai pedig arra az eredményre jutottak, hogy a vakcina minden vírustörzs ellen hatásos, kivéve talán a dél-afrikait. A szigetország már közel 17 millió polgárát oltotta be és ennek jótékony befolyását nem lehet megkérdőjelezni. A kormány hasonló súllyal kezeli a fertőzés tovább terjedését jelző R mutató alakulását. A Tony Blair Institute által előterjesztett javaslatok közül kiemelkedik, hogy az elsőrendű szempontnak az R ráta 1 alatt tartásának kell lennie. A British Medical Association tanácsa, hogy minden lényeges enyhítés előtt napi 1000 alá kell nyomni az új megbetegedések számát. A szigetország, mely 400 millió vakcina előzetes megrendelésével alaposan túlbiztosította magát, kész több száz millió feleslegessé váló oltóanyagról lemondani fejlődő országok javára, és erre bíztatja a többi fejlett országot is. Ami majdnem biztos, hogy március 8-tól legalábbis az általános iskolák ismét fogadják diákjaikat. Minden másra valószínűleg további heteket kell várni. A következő lépések a szociális távolságtartást lehetővé tévő sportok (golf, tenisz) engedélyezése és a kiskereskedelmi egységeknek a gazdasági megélénkülés szempontjából elengedhetetlen megnyitása lehetnek. Amíg ezen első könnyítések hatását nem mérik fel, aligha találkozhatnak ismét a családok és barátok, mint ahogy a vendéglátóipar visszatérése is várathat magára. Ami az üdüléseket illeti, egyelőre csak a gondolkodás engedélyezett, az is csak hazai viszonylatban.