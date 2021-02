Sztrájkhangulatban a dolgozók

Makón és Gyöngyösön is munkabeszüntetéssel próbálnak változást elérni a dolgozók, a pandémiás helyzetben szervezett sztrájk azonban kissé eltér az eddig megszokottól.

A Continental makói gyárában szerdán már tartottak egy figyelmeztető sztrájkot a dolgozók: az épp műszakban lévő 400 munkavállaló fele két órára hátrébb lépett a gépektől. A járvány miatt ugyanis a sztrájkolók nem gyülekezhettek a szokásos módon egy közös, kijelölt helyiségben, sőt: a cég eleinte azt sem engedte volna, hogy a gyár területén maradjanak a tiltakozó akció idején. Bár a cég szerint a munkáltató elkötelezett amellett, hogy megállapodjon egy új, versenyképes kollektív szerződésről, és a sztrájkbizottság követeléseivel kapcsolatban folynak az egyeztetések, azok továbbra sem vezettek eredményre. Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint érdemi elmozdulás nem történt, a cég pedig elzárkózik azon legfőbb követelésüktől, hogy amíg közösen ki nem dolgoznak egy új kollektív szerződést, addig maradjon érvényben a régi. Emiatt a dolgozók ma már egy hosszabb, a - túlóraként is elrendelt - délelőtti műszak teljes idejét lefedő sztrájkot tartanak. Közös helyiségben most sem gyűlhetnek össze, így valószínűleg a gépek mellett fognak 8 óra hosszát álldogálni, de Radics Gábor szerint a munkavégzés is állóhelyzetben történne. Elmondta azt is: a dolgozóknak előzetesen nyilatkozniuk kell a bérszámfejtés miatt, hogy részt vesznek-e a sztrájkban – erre az időre ugyanis nem jár fizetés -, ezek alapján pedig úgy tűnik, ma a korábbinál még nagyobb arányban fogják majd beszüntetni a munkát a dolgozók. A makói gumigyárban elsősorban a tarthatatlan munkakörülmények ellen tiltakoznak. A cégvezetés ugyanis nyáron felmondta a többletmunka elrendelését is szabályozó kollektív szerződést, és ezzel szabad kezet kapott a munkások korlátlan túlóráztatásra. A telephelyen most mintegy 1700-an dolgoznak, miután tavasszal sokan kiléptek a cégtől, mert nem vállalták az egyoldalúan bevezetett új munkarendet. A maradókat pedig Radics Gábor szerint azóta egyre jobban hajszolja a cégvezetés, hogy az időközben megszaporodott megrendeléseket a kisebb létszámmal is teljesíteni tudják. Eközben a régebb óta a gyárban dolgozó munkavállalóktól elvennék a pluszjuttatásokat, hogy abból fedezze az újak bérét, ami igazságtalan a válságban is kitartó dolgozókkal szemben. Gyöngyösön, az egyszer használatos orvosi eszközöket gyártó, mintegy 1600 főt foglalkoztató B Braun Medical Kft.-nél szintén sztrájkbizottság alakult, miután a bértárgyalások megrekedtek. Jövő kedden pedig 13 és 15 óra között két műszakot lefedő figyelmeztető sztrájkot tartanak a dolgozók – tudatta lapunkkal László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Mint mondta: a cég vezetősége a szakszervezeti követelésekre nem ad érdemi válaszokat, holott egy orvosi eszközöket gyártó vállalkozás igazán nem hivatkozhat a járványhelyzetre, hogy amiatt nem tud érdemi bérfejlesztést nyújtani. A B. BRAUN lapunknak küldött közleménye szerint az általuk kínált fizetés versenyképes a régióban. A szakszervezet 10 százalékos alapbéremelést kért, de a cég - a termékkörét érintő egészségügyi ellátások világszinten érvényes korlátozása, a műtétek halasztása miatt - ennek felét, 4,7-5,4 százalékot ajánlott. A teljesítménybónusz-rendszer kibővítésével viszont összességében 9,58-22,19 százalékos bérnövekedés, és akár 426 904 forint lenne elérhető egy szerelék-összeállító esetében.