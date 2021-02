Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait

A dolgozók 85 százaléka, több mint 300 ember vett részt a munkakörülmények javítását, a korábbi pluszjuttatások megőrzését követelő akcióban.

Sokan fel sem vették a munkát a műszak kezdetén, mások viszont menet közben csatlakoztak a sztrájkolókhoz, így egyre többen lettek a Continental makói gumigyárában reggel 6 órakor kezdődött és délután kettőkor befejeződött teljes műszakos sztrájkban – közölte a Népszavával Radics Gábor.



A sztrájkolók ugyanis a vártnál lényegesen nagyobb arányban álltak ki a követeléseikért. Ahogyan a munkabeszüntetés is rendben lezajlott, a megszokottak szerint ugyanígy kezdődött meg a szakszervezeti akció után a délutáni műszak. Amint azt a Népszava megírta, a gumigyári dolgozók a kedvezőtlen munkakörülmények, egyebek között a túl sok túlóra és a tíz évnél hosszabb ideje ott dolgozók plusz juttatásainak elvétele ellen tiltakoznak. A délelőtti műszakban tartott sztrájkhoz a csoportvezetők is csatlakoztak. Arról is beszámoltunk, hogy a Continental makói telephelyén tavaly nyáron szűnt meg a munkabéke . Ekkor ugyanis a cégvezetés – a koronavírus-járvány miatt szükséges intézkedésekre hivatkozva – egyoldalúan felmondta a túlmunkát is szabályozó kollektív szerződést, s ezzel gyakorlatilag szabad kezet kapott a korlátlan túlóráztatására. (