Magabiztos győzelmet hozott Ausztria ellen a férfi kosárlabda-válogatott

Vasárnap Rotterdamban elkészítették a tokiói nyári olimpia vízilabdatornáinak csoportbeosztását. A férfi válogatott könnyű hatosba került.

A 2000-es sydney-i olimpia óta a vízilabda az egyetlen csapatsportág, amelyben minden nyári játékon részt vesz a férfi és a női válogatott is. A koronavírus miatt 2021-re halasztott tokiói olimpia csoportbeosztásának sorsolását a magyar szövetség honlapján élő közvetítésben lehetett nyomon követni. Mintha a televízió közvetítette volna a ceremóniát, volt berendezett stúdió, műsorvezetővel és vendégekkel, Gangl Edina, a női és Hosnyánszki Norbert, a férfi nemzeti együttes játékosa értékelte a látottakat. Ez volt az első alkalom, hogy sportági szövetség így számolt be az olimpiai csoportok sorsolásáról. A magyar női együttes a címvédő Egyesült Államokkal, illetve Oroszországgal, Kínával és Japánnal került egy csoportba. „Örülök, hogy már a csoportkörben találkozunk az amerikaiakkal és nem a negyeddöntőben, azt gondolom, jól alakult számunkra a sorsolás, a négy közé jutásért valószínűleg a spanyol, a holland vagy az ausztrál válogatott lesz az ellenfelünk – reagált Gangl Edina szövetség honlapjának élő közvetítésében. - Sok múlik majd a formaidőzítésen. Az olimpia házigazdája ellen játszani különleges élmény lesz, Japánnak nagyon kellemetlen a stílusa, sokat fejlődött az utóbbi időben, örülök, hogy találkozunk a vendéglátók csapatával is. Ha a dél-afrikaiak visszalépnek és a görögök kerülnek a helyükre, akkor nagyon erős lesz a másik csoport. A trieszti kvalifikációs tornán kikaptunk a görögöktől, de azt gondolom, ha az olimpián játszanánk ellenük az egyenes kieséses szakaszban, akkor mi nyernénk.” Emlékezetes körülmények között lett olimpiai résztvevő a női együttes, amelynek olimpiai selejtezőtornáját a koronavírus-járvány miatt kétszer elhalasztották. Idén januárban végre nem volt akadálya az esemény megrendezésének és majdnem napra pontosan egy évvel a férfiak után (tavaly január 24-én szereztek kvótát), január 23-án a házigazda olaszok elleni 13-10-es sikerrel Bíró Attila együttese is megszerezte az olimpiai kvótát. A magyar válogatott azonban itt nem állt meg, a döntőben a szintén olimpiai részvételi jogot szerzett hollandokat is legyőzte 13-11-re (Triesztben az első két helyezett szerzett olimpiai részvételi jogot.) A férfi válogatott Olaszországgal, az Egyesült Államokkal, a Dél-afrikai Köztársasággal, Görögországgal és Japánnal találkozik az előcsatározások során. Az afrikai ország részvétele a nők és a férfiak esetében is bizonytalan az országot sújtó koronavírus-járvány miatt. Ha a férfiaknál visszalépnének a dél-afrikaiak, akkor helyettük Oroszország szerepelne a magyar csoportban. „Nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget a sorsolásnak, akivel találkozunk, az ellen nyernünk kell – jelentette ki Hosnányszki. - Az amerikaiaknak fiatal csapatuk van, erősek lesznek, de nem okozhatnak nekünk problémát. Nem könnyű olyan csapatokkal játszani, mint a dél-afrikaiak, ha túl nagy a tudáskülönbség, akkor általában a következő mérkőzésen alkalmazandó taktikát szoktuk gyakorolni. Ha az oroszok kerülnek hozzánk, az persze más helyzet lenne, ellenük nehezebb meccs várna ránk. A csoport szempontjából jobb nekünk, hogy az utolsó kalapból Japán került hozzánk Horvátország helyett, a negyeddöntőben viszont kemény csata várhat ránk a papírforma szerint a szerbek, a montenegróiak vagy a horvátok ellen.” A férfiak a tavaly januári felejthetetlen budapesti Európa-bajnokságon szerezték meg a tokiói repülőjegyet, miután a Duna Arénában rendezett elődöntőben óriási csatában 10-8-ra legyőzték Montenegrót. Az Eb-ről csak egy csapat szerezhetett kvótát, de mivel a döntőbeli ellenfél, Spanyolország már egy évvel korábban, a világbajnokságon megszerezte a részvételi jogot, Märcz Tamás szövetségi kapitány csapatának a fináléba kerülés is elég volt az olimpiai részvétel bebiztosításához. Ettől függetlenül az együttes egy fantasztikus döntőben, ötméteresekkel legyőzte a spanyolokat is és Európa-bajnokként utazhat Tokióba.