Tüzet rakott a túlóratörvény-elleni tüntetésen, megbüntetnék a demonstrálót

Fegyházbüntetés kiszabását indítványozza a többszörös visszaesőnek számító vádlottal szemben az ügyészség.

Vádat emelt a Kunszentmiklósi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki a körzeti megbízott kiérkezése előtt a helyszín biztosítása érdekében tanyáján megjelent polgárőrt három családtagjával együtt közrefogta és torka elvágásával megfenyegette. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a börtönből nem sokkal korábban szabadult férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ennek ellenére Kunadacs területén rendszeresen autót vezetett. A közlekedési szabályokat sem tartotta be, és a sorozatos szabályszegések miatt a település vezetője gyakoribb járőrszolgálat ellátását kérte a polgárőröktől. 2020. április 30-án a polgárőrök ismét észlelték, hogy a férfi nagy sebességgel közlekedik a községben. Amikor a helyi polgárőr egyesület vezetője erről tudomást szerzett, az akkor már úton lévő körzeti megbízottal egyeztetve, „polgárőrség” feliratú láthatósági mellényben és szolgálati autójával a férfi tanyájára ment azért, hogy az intézkedés során segítséget nyújtson. Amikor a férfi udvaron tartózkodó apja megtudta, hogy a rendőrség úton van, a kezében lévő seprűvel seperni kezdte az udvaron lévő friss keréknyomokat. Eközben a házból kijött a fia is és a polgárőrhöz lépve közölte, hogy ha még egyszer a tanyájukra megy, elvágja a torkát. Ekkorra az udvaron megjelent a férfi további két családtagja is, akik körbevették a polgárőrt. A férfi folyamatosan kiabált és továbbra is a torka elvágásával fenyegette a sértettet, akit a többiek eközben egyre szorosabban közrevettek. A polgárőr a vádlott és családtagjai együttes, erőszakos fellépése, valamint a fenyegetések hatására nem mert a helyszínen maradni és végül sikerült elmenekülnie. A férfi a családtagjai segítségével a polgárőrt jogszerű eljárásában fenyegetéssel akadályozta. A férfinak amiatt is felelnie kell, mert 2020. március végén erősen ittas állapotban megjelent ismerőse udvarában, ahol a már ott tartózkodó testvérével és az ismerőssel együtt tovább folytatta az italozást. Eközben egy korábbi haragosával folytatott telefonbeszélgetés miatt feldühödött és arcon rúgta a széken ülő házigazdát, akinek emiatt felrepedt a szája. A férfi ezután a rúgás hatása alatt álló, ittas házigazdától elkezdte követelni az előzőleg neki eladott utánfutóért járó 20 ezer forintját. Amikor a sértett elővette a pénztárcáját, egy hirtelen mozdulattal kimarkolt belőle 42 ezer forintot és távozott. Az ügyészség a többszörös visszaesőnek számító férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal, valamint kifosztással vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a büntetésből feltételes kedvezménnyel nem szabadulhat. A jelenleg letartóztatásban lévő férfi és három társa ügyében a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.