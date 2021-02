Több mint 4 millió rágcsálót pusztíthatnak el a Magyarországon telelő fülesbaglyok

Folyamatosan hűtik, nedvesítik az állatok testét, hogy aztán a dagállyal vissza tudják juttatni őket a delfincsapdának is nevezett helyről a biztonságos, mély vízbe.

49 hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin vetődött partra a Déli-sziget Farewell Spit elnevezésű tengerpartjánál. A bajba került állatokat helyi idő szerint hétfőn reggel vette észre egy túraszervező. A csapatból kilenc példány már elpusztult – közölte az ország természetvédelmi hivatala. 65 természetvédelmi őr és számos önkéntes dolgozik azon, hogy folyamatosan hűtsék és nedvesítsék a parti homokra vetődött állatok testét, és a dagállyal visszajuttassák őket a biztonságos, mély vízbe. A műveletet a közhasznú Jonah Projekt szervezet irányítja. A Farewell Spit homokos partjánál, amely a Tasmán-tengerbe nyúlik, már korábban is előfordult ilyen tömeges partravetődés. A helyet „delfincsapdának is hívják”, mivel a delfinek nehezen tudnak kikeveredni a hosszan elnyúló, enyhén lejtő partvonal fogságából, ha egyszer véletlenül odavetődtek. Több elmélet is született arról, hogy miért vetődnek partra a delfinek: vannak, akik azzal magyarázzák, hogy zsákmányra vadászva kerülnek túl közel a parthoz, mások szerint a csapat sérült tagját védik vagy maguk a delfinek menekülnek egy ragadozó elől. Négy évvel ezelőtt több mint 650 gömbölyűfejű delfin rekedt Farewell Spit sekély vizében két tömeges partravetődés alkalmával. Több mint 350 állat elpusztult, mintegy 300 példányt sikerült megmenteni. A gömbölyűfejű-delfinek nem túl nagytestű állatok, de egyes példányok a több mint hatméteres hosszúságot is elérhetik.