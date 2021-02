Magyar Parasport Napja: Nagyon fontos az érzékenyítés

Immár negyedik éve február 22. a Magyar Parasport Napja.

Immár negyedik éve február 22. a Magyar Parasport Napja. Azért esett erre a napra a választás, mert 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, amely sokáig az az egyesület volt, amelyikben a fogyatékossággal élők szervezett keretek között sportolhattak. A parasport idei napjának két asztaliteniszező volt a nagykövete: a kétszeres Európa-bajnok Póta Georgina, illetve a parasportban kontinensgyőztes, korábban az épek között is versenyző Szvitács Alexandra. "Számomra nagyon fontos az érzékenyítés, úgy gondolom, hogy nagyon sok helyre el kell juttatnunk a parasport üzenetét: fogyatékosnak lenni nem azt jelenti, vesztesnek lenni” – fogalmazott Szvitács, aki hétfőn több iskolába is ellátogatott, hogy népszerűsítse ezt a gondolatot, és online tanórákon is részt vett. „Nagyon büszkék vagyunk a parasportolókra, hiszen ők azok, akik nap mint nap bizonyítják, hogy lehetetlen nem létezik” – jelentette ki Szabó Tünde sportállamtitkár. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azt mondta, hogy ezen a napon a magyar parasport történelmét és jelenét is ünnepeljük. „Azt mutatjuk meg, hogy mindenki győztessé válhat - hangsúlyozta. - Magyarország kormányával együttműködve igyekszünk megteremteni a lehetőséget minden fogyatékos embernek arra, hogy a sportot válassza önkifejezése eszközéül, és ezzel büszkévé tegye a teljes magyar nemzetet.” A parasportolók a kormányrendelet módosítása után fele annyit jutalmat kapnak a tokiói játékok kiemelkedő eredményeiért, mint ép társaik. A 2004-es és 2008-as nyári olimpián nem volt különbség az olimpikonok és paralimpikonok anyagi elismerése között.