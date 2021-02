Újra elfogadták a hulladékmódosítást

A parlament kormánypárti többsége ismét elfogadta a kukakoncesszós tervek - első körben részben alaptörvény-ellenesnek ítélt - alapelveit. Az ezzel szintén érvénybe lépő italcsomagolás-visszaváltási elképzeléseket a Greenpeace kevesli.

A parlament kormánypárti többsége a törvényalkotási bizottság módosító javaslataival ismét elfogadta a tavaly év végén egyszer már jóváhagyott energetikai és hulladékgazdálkodási módosítócsomagot. Az új fordulóra azért volt szükség, mert Áder János köztársasági elnök indítványára az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélte a koncessziós tervek ama pontját, miszerint az értékes hulladék birtokosának ingyen kellett volna átadnia a szemetet a leendő koncesszornak. A most érvényesített, a két fél között lényegében hatósági árat bevezető módosítás szakértők szerint féloldalas, mert nem vonatkozik a cégeken kívüli hulladéktulajdonosokra. A módosítást az ellenzék zöme elvetette, a szocialisták pedig tartózkodtak. Ha Áder János most már átengedi a csomagot, úgy ezen kívül is számos hulladékos és energetikai szabály lép érvénybe. Eszerint 2023 nyarától új italcsomagolás-visszaváltási rendszert is bevezetnének. A Greenpeace hétfői közleménye az újból elfogadott javaslatot jó, de nem elég lendületes lépésnek nevezi. Javasolják, hogy a rendszer bevezetését hozzák 2022. január 1-ig előre, 2024-ig oldják meg az egyszer használatos italcsomagolások teljes körű újrahasznosítását, illetve legkésőbb 2026-pedig az összes italcsomagolás 70 százalék váljon újratölthetővé.