Megállapították a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának egyik lehetséges okát

Átlagosan 81 százalékkal csökkentette a két oltás a koronavírus-fertőzés okozta súlyos megbetegedések számát a skóciai közegészségügyi szolgálat vizsgálata szerint.

A skót kormány hétfőn ismertetett tanulmánya szerint meredeken csökkenti a koronavírus-fertőzés okozta, kórházi kezelést igénylő megbetegedések számát a Pfizer és a BioNTech, illetve az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem vakcinája. A skóciai közegészségügyi szolgálat (Public Health Scotland), valamint az Edinburghi Egyetem és Strathclyde-i Egyetem kutatói által elvégzett vizsgálat előzetes eredményei azt mutatják, hogy azoknak a körében, akiket a Pfizer-BioNTech-vakcinával oltottak be, 85 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 miatt kórházi ellátásra szorulók száma. Az AstraZeneca-Oxford-oltóanyag 94 százalékkal csökkentette a Covid-19-cel kórházba kerülők számát. A vizsgálatot 1,14 millió fős lakossági mintán végezték el a december 8. és február 15. között Skóciában beadott oltások tapasztalatai alapján. A kutatók mindkét vakcina esetében az első dózisok beadása utáni hatásokat vizsgálták, összehasonlítva a koronavírus ellen még nem beoltott lakossági csoportok kórházi kezelést igénylő megbetegedéseinek statisztikáival. A tanulmányban alkalmazott számítási módszertan azt mutatja, hogy a brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) által a legveszélyeztetettebb lakossági csoportnak nyilvánított 80 év feletti korosztályban

a két vakcina átlagosan 81 százalékkal csökkentette a koronavírus-fertőzés okozta, kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések számát.

Aziz Sheikh professzor, az Edinburghi Egyetem kutatási igazgatója, a skóciai oltáshatékonysági vizsgálat vezetője az adatok hétfői közzétételéhez fűzött nyilatkozatában „nagyon-nagyon figyelemreméltónak” nevezte a felmérési program eredményeit. Hozzátette: a vizsgálatból egyértelműen kiderült, hogy a Pfizer-BioNTech-vakcina és az AstraZeneca-Oxford-oltóanyag egyaránt látványos hatékonysággal előzi meg a koronavírus-fertőzés okozta súlyos megbetegedéseket. Sheikh professzor szerint az eredmények nagyon biztatóak és erőteljesen megalapozzák a jövővel kapcsolatos derűlátást. Az oltások hatékonyságára korábbi adatelemzések is utaltak. A brit statisztikai hivatal (ONS) minap ismertetett vizsgálata szerint Anglia lakosságán belül a 80 évesnél idősebb korosztályban a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek szervezetében kimutathatók a koronavírus ellen termelődő antitestek. Az ONS elemzése is egyenes utalást tett arra, hogy ez a vizsgálati eredmény jelentős eséllyel a nagy-britanniai oltási kampány hatékonyságát mutatja. A brit oltási menetrend alapján a 80 év feletti korcsoport részesült a legnagyobb arányban a koronavírus elleni oltásban. Jonathan Van-Tam angliai tisztifőorvos-helyettes a BBC televíziónak nemrégiben elmondta: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai nagyon nagy számban megkapják az oltást, a koronavírus-járvány okozta halálozások és a kórházi kezelést igénylő súlyos betegségek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető mindkét dózis beadása után. A december 8-án indult nagy-britanniai oltási kampány kezdete óta eddig 17,6 millióan kapták meg a vakcina első adagját; ez a teljes brit felnőtt lakosság harmada.