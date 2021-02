Karddal, lapátnyéllel és téglákkal támadta meg a szomszédokat négy férfi Ózdon

A bentiek védekezésül vasvillát, lapátot fogtak, míg a családfő egy fém vízmértékkel hárította el a kardcsapásokat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség emberölés kísérlete, életveszélyt okozó testi sértés és garázdaság miatt emelt vádat négy férfi ellen. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a négy férfi 2019 szilveszterén, Ózdon, egy családi házban, vendégségben volt óév búcsúztatón. Éjszaka közülük ketten, ittasan átmentek a szomszédos házba, ahol agresszív fellépésük miatt szóváltásba kerültek a családtagokkal. Egyikük megfejelte a családfőt, majd dulakodni kezdtek, de a háziak felülkerekedtek és kituszkolták őket a lakásból. Azonban a verekedést kezdeményező férfi azzal a kijelentéssel távozott, hogy elmegy egy kardért és leszurkál, megöl mindenkit. Öt-tíz perc múlva mind a négy férfi megjelent ugyanennél a háznál. A korábban fenyegetőző vádlott egy 70 centiméteres kardot tartott magánál, egyik társánál lapátnyél volt, a másik két férfi pedig téglákat és köveket vett magához. Mindannyian rátámadtak az ingatlanban tartózkodó családra. A kardot használó férfi üvöltözve csapkodott, bejutott a lakásba, közben betörte az ajtó üvegezett részét. A bentiek védekezésül vasvillát, lapátot fogtak, míg a családfő a karddal támadóval szemben egy fém vízmértékkel védekezett elhárítva a csapásokat, de közben a kezén többször megsérült. A támadókat végül sikerült kiszorítani a házból, de a kardot használó férfi az udvaron újból rátámadt a családfőre, míg társai köveket, téglákat és kéziszerszámokat dobáltak a család irányába. A családját védő férfi éppen elhajolt egy féltégla elől, amikor a vádlott karddal lesújtott a fejére, „megöllek!” felkiáltással. A családfő az arcán mély, vágott sebbel járó sérülést szenvedett, a halálos kimenetel elmaradása csak a szerencsének köszönhető. Időközben a másik vádlott egy családtagot lapátnyéllel próbált megütni, aki viszont vasvillával védekezett, de az ütések közül egy elérte a halánték tájékát. Ezután még a vádlott egy féltéglát is a férfi felé dobott, amely a feje hátsó részénél eltalálta, ettől megszédült, az épület falának esett, és nyolc napon túl gyógyuló, közvetetten életveszélyes sérülést szenvedett. A két másik férfi ugyan nem ment be a család udvarára, de folyamatosan kövekkel, téglákkal és szerszámokkal dobálták a sértetteket, valamint a családi házat, ablakait betörték, és egy autót is megrongáltak. Az ügyészség a vádlottak közül a karddal támadó büntetett előéletű, valamint a lapátnyéllel támadó szintén büntetett előéletű letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, míg a támadásban részt vevő két másik, büntetlen előéletű férfival szemben közérdekű munka büntetést indítványozott.