Rekordmagasra nőtt a súlyos koronavírus-betegek száma Csehországban

Távozott a katolikus liturgiáért felelős vatikáni kongregáció éléről Robert Sarah bíboros, aki a Vatikánban konzervatív hatalmi bázis kiépítésén mesterkedett Ferenc pápa ellenében.

Elfogadta hétvégén Ferenc pápa Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának lemondását. Távozása nagyon is jelentős fejlemény, hiszen az egyházfő egyik legnagyobb vatikáni ellenfeléről van szó, akit a konzervatívok egyik ikonjuknak tartanak és aki igyekezett lelassítani a vatikáni reformokat. Az 1945-ben született főpap nyugdíjba vonulásával tovább erősödnek Ferenc pápa pozíciói a Vatikánban, igaz, Robert Sarah 80 éves koráig, azaz 2025 júniusáig a pápaválasztó Bíborosi Kollégium tagja lehet. Az érsekeknek, püspököknek, illetve a vatikáni kongregációk vezetőinek az egyházjog szerint 75. életévük betöltésekor be kell nyújtaniuk nyugdíjazási kérelmüket, de a pápától függ, mikor fogadja el azt. Sarah bíboros több kérdésben sem osztotta Ferenc pápa álláspontját. Míg azonban II. János Pál korában nehezen képzelhettük volna el, hogy a Szentszéknél egy bíboros szembeszegüljön az egyházfő döntéseivel, ma ez szinte magától értetődőnek számít. Sarah bíborost nevezhetjük bevándorlásellenesnek, egy 2019 márciusában, a brit The Tabletnek adott interjújában úgy fogalmazott, hibás tézis „Isten szavával hirdetni a migrációt”, az emberek életkörülményeit lakóhelyükön kell javítani és nem arra bátorítani őket, hogy Európába menjenek. Szavai ellentétben vannak a pápáéval, aki ugyan nem a migrációra ösztökél, de mindig igen empatikusan szólít fel a menekültek megsegítésére és emlékezhetünk, amint a 2015-ös menekültválság során az európai plébániákat befogadásukra kérte. Sarah emellett többször is élesen kikelt az azonos neműek kapcsolatának elismerése ellen. Amikor 2012 januárjában Ban Ki Mun akkori ENSZ-főtitkár arra szólította fel az afrikai országokat, számolják fel homofób törvényeiket, Sarah a beszédet „butának” minősítette. A 2015 októberi családi szinóduson azt ellenezte, hogy az egyház megengedőbb legyen a melegekkel kapcsolatban. Egy ízben pedig fogalmazott: „Ami a náci fasizmus és a kommunizmus volt a XX. században, az ma a nyugati homoszexualitás és az abortusz ideológiája, valamint az iszlám fanatizmus”. A liturgiával kapcsolatban is voltak sajátos felvetései. 2016 júliusában a kelet, azaz a szentély felé való misézés szükségességére hívta fel a figyelmet. Vagyis arra kérte a papokat, ne a hívek felé forduljanak a mise közben. „Fontos, hogy visszatérjünk ahhoz a gyakorlathoz, amikor a papok és a hívek együtt ugyanabba az irányba fordulnak, kelet felé, az Úr felé” – fogalmazott. Felvetése a Vatikánban sem talált támogatásra. Ferenc pápa döntéseit is igyekezett minél lassabban átültetni a gyakorlatba. Az egyházfő még 2014 decemberében kérte, hogy a nagycsütörtöki lábmosás szertartásában nők is részt vehessenek. Sarah bíboros azonban a döntést csak 2016 januárjában tette közzé. Sosem született magyarázat arra, miért várt ennyit. 2017-ben Ferenc pápa Magnum Principium motu propriójában kimondta, ha egy nemzeti püspöki konferencia döntést hoz a liturgikus szövegek adott nyelvre való lefordításáról, azt a Szentszéknek nem kell jóváhagynia, csak megerősítésre van szükség. Sarah azonban egy cikkben megkérdőjelezte a döntést, azt hangoztatta: a Vatikánnak kell kimondania az utolsó szót. A pápa azonban ekkor szinte példa nélküli módon nyíltan korrigálta Sarah megnyilatkozását. Sarah bíboros konfrontációba került a német és osztrák főpapokkal is, akik – Ferenc pápához hasonlóan – megkönnyítenék a szentségek kiszolgáltatását az elváltak és újraházasodottak számára. Ezt így kommentálta: „Egyes egyházi vezetők változásokat akarnak elérni (…) az elvált és polgárilag újraházasodottak kérdésével, és egyéb problémás élethelyzetekkel kapcsolatban.” Őket egyenesen árulással vádolta. Tavaly aztán nagyon kínos helyzetbe került. Könyvet adott ki, amelyben hitet tett a papi nőtlenség, a cölibátus mellett. Ezzel még nem is lett volna gond, azzal már igen, hogy társszerzőként tüntette fel XVI. Benedek emeritus pápát, amiből óriási botrány kerekedett, hiszen sokan ezt úgy értékelték, hogy a 2013-ban lemondott pápa szembeszállt Ferenccel. XVI. Benedek azonban titkára, Georg Gänswein révén világossá tette, nem is tudott arról, hogy társszerzőként jelenítik meg, ezért kérelmezte nevének a könyvről való visszavonását. Más szóval azt sugallta, hogy Sarah lépre csalta. Ezután olyan üzengetés zajlott a Twitteren a bíboros és a volt pápa titkára között, amire még nem volt példa. Bármi történt is a háttérben, nyilvánvaló, hogy Sarah bíboros Ferenc pápa ellen szervezkedett. Christopher Lamb brit újságíró, a The Tablet vatikáni tudósítója tavaly megjelent The Outsider (A kívülálló) című munkájában azt írta, a guineai származású főpap egyfajta konzervatív hatalmi ellensúlyt akart képezni Ferenc pápával szemben a Vatikánban. Szinte minden megnyilvánulásával – könyveivel, előadásaival – erre törekedett. „Nem konfrontálódik közvetlenül a pápával, de egy alternatív vezetési modell kialakítására törekedett.” – írta s szerző. Sarah bíboros többször beszélt azokkal, akik nem értettek egyet a pápa irányvonalával, ő is kifejtette az aggodalmait, de ügyelt arra, hogy a nyilvánosság elé ne kerüljenek ki szavai. „Nem támogatta a pápával szembeni támadásokat, de nem is vetett véget nekik” – mondta az újságíró. Sarah bíborost egyes szakértők következő pápaként is emlegették, ez azonban azért nem valószínű, mert már Ferenc pápa nevezte ki a pápaválasztó testület tagjainak majdnem háromnegyedét, így nincs nagy esély egy konzervatív visszarendeződésre. Nagy feltűnést keltett, hogy az első hírek szerint Sarah is ellátta kézjegyével konzervatív főpapok tavaly májusban, több nyelven közzétett felhívását. Ebben az aláírók – köztük Gerhard Ludwig Müller, a teológiai kérdésekben illetékes Hittan Kongregáció volt prefektusa – azt állították, egyes hatalmak a világban abban érdekeltek, hogy a koronavírus-járvánnyal pánikot keltsenek a világban. Egyfajta állítólagos világösszeesküvésről akarták lerántani a leplet, amelynek célja egy olyan világkormány létrehozása, amely mindenre kiterjesztené a hatalmát. Feltűnő volt, hogy az aláírók szinte mindegyike Ferenc pápa bírálója volt. Sarah bíboros később tiltakozott, s azt közölte, „tévesen említették a nevét” az aláíróké között. 2019-ben egyébként Sarah bíboros reagált is azokra a megjegyzésekre, amelyek szerint Ferenc pápa egyik legnagyobb ellenfelének tekinthető. Mint mondta, az „ördög állítja szolgálatába” azokat, akik ilyeneket állítanak. Céljuk a katolikus egyház megosztása. Hogy azonban Ferenc és közte nem volt éppen ideális a kapcsolat, az is jelzi: amikor szombaton a Szentszék bejelentette, a pápa elfogadta nyugdíjba vonulási kérelmét, a hivatalos közlésben mindössze két rövid bekezdésben emlékeztek meg életrajzáról. A kongregációt új prefektus kinevezéséig Arthur Roche bíboros irányítja.