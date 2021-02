VIP-utak az arénába

Mind több hiányszakmában jelzik az orvosok, ragaszkodnak az eddigi extrajuttatásaikhoz és nem írják alá új szolgálati szerződésüket.

Egyre több helyről érkezik hír arról, hogy orvosok kisebb-nagyobb csoportjai nem akarják aláírni az új szolgálati jogviszonyon alapuló szerződésüket. Ez veszélyezteti az ellátást is, hiszen ha ez nem történik meg március elsejéig, akkor azzal automatikusan megszűnik az alá nem írók munkaviszonya. Az érintettek egy részének az a kifogása, hogy még mindig nem ismerhették meg a rájuk vonatkozó ajánlatot, más részüknek meg éppen az, hogy már tudják, az új megállapodás szerint nem kaphatják meg azokat az extra díjakat, amelyek eddig a pályán tartották őket. Hétfőn késő délután a Debreceni Klinikai Központhoz tartozó traumatológiai centrum orvosai azonnali egyeztetést követeltek az intézmény vezetőitől. Ugyanis az új munkaszerződés nem tartalmazza a Magyar Traumatológus Társaság másfél évvel ezelőtt a területnek kialkudott, úgynevezett szakmai fix díjat. Emlékezetes: a társaság 2019-ben hosszas nyomásgyakorlással érte el, hogy javítsanak a baleseti ellátás finanszírozásán, valamint növeljék a feladatot végzők munkabérét is. A kormányzat összesen évi mintegy 23 milliárdos többletforrást biztosított a célra. Volt olyan traumatológus, akinek ezzel a lépéssel több százezer forinttal lett nagyobb a jövedelme. Az új szolgálati jogviszonnyal ugyan nőtt az általános orvosbér, de úgy tűnik, ezt az extra juttatás elveszítenék a traumatológusok.



Megkérik az aláírások árát A népszava információi szerint országosan feszültséget okozott a traumatológiákon dolgozók körében a szolgálati jogviszony aláírása, főképp amiatt, hogy mi lesz a korábbi extradíjakkal. Debrecenben egyelőre megoldódott a probléma. Kérdésünkre az egyetem sajtóközpontja ugyanis azt írta: rendezték a vitás kérdéseket a traumatológiai és kézsebészeti osztály szakorvosaival. A megegyezésről azonban nem közöltek részleteket. Ha az érintett orvosok aláírják a központ új ajánlatát, március elseje után is zavartalanul folytatódhat a baleseti sérültek ellátása. A debrecenihez hasonló tartalmú ultimátumot fogalmaztak meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató Kórházak általános sebészei, szülész-nőgyógyász orvosai, traumatológusai és urológusai is. Ők azt kifogásolták, hogy a korábbi főigazgatói tájékoztatóban elhangzottakat nem tartalmazza az új munkaszerződés. Így például azt sem, hogy az ügyeletet követő pihenő napot a kórház ki fogja fizetni. Megjegyezték azt is, hogy még bizonytalan az ügyeleti díjazás pontos számításának módja, tisztázatlan a másodállás, magánrendelés engedélyeztetése is, így megalapozott döntést sem tudnak hozni – írták az igazgatónak szóló levélben. Több városban is forronganak a sürgősségi osztályokon dolgozók is. Szolnokon, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Szegeden is kifogásolják, hogy a kézhez kapott szerződésekben nincs nevesítve semmilyen, a sürgősségi munkát ösztönző, támogató pótlék. Miután ezek a plusz juttatások, úgy tűnik, elvesztek, a külsős orvosoknak sem vonzó a sürgősségi ügyelet. Ez máris problémát okoz jó néhány helyen az ügyeleti beosztások elkészítésében – értesült a Népszava. „Nettó ötezer forintos ügyeleti órabérről beszélünk, amit szeretnénk a továbbiakban is megkapni” – mondta lapunknak az egyik sürgősségi orvos. A Magyar Orvosi Kamara kedden levélben kérte az Országos Kórházi Főigazgatót, hogy „saját hatáskörében, még az aláírási periódus lezárulása előtt hozzon a kollégák számára megnyugtató, igazságos döntést a minimálisan adható ügyeleti díjak megemelésével.” Mint írták: a legnagyobb elégedetlenséget az ügyeleti díjazás valamint az okozza, hogy az ügyelet utáni kötelezően kiadandó pihenőidőre - az OKFŐ kiegészítő utasítása szerint – nem jár fizetség. Kincses Gyula elnök levele szerint nem elfogadható, hogy az ügyeletben, éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon a munkahelyükön töltött idő alatt kevesebb legyen az orvosok órabére, mint a rendes munkaidőben. Ez a legtöbb helyen visszalépést is jelent, azaz a béremelés jövedelemnövelő hatását csökkenti - bizonyos helyeken semmissé teszi – írja. Hozzátette: ellenkező esetben a hozzánk eljutó hírek és megkeresések szerint a legtöbb helyen már elkészült márciusi beosztások ellehetetlenülnek, az alá nem írók, illetve a túlmunkát már nem vállalók száma miatt a folyamatos betegellátás kerülhet veszélybe.