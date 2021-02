Venezuela kiutasítaná az EU nagykövetét

Amíg Trump a görcsös pénzszerzésre hajtott az elnöksége alatt, addig Orbánt csak a saját hatalma érdekli. Nemzetközi sajtószemle.

Trump sokban hasonlított eszmetársaira, Orbánra, vagy a Fülöp-szigetek elnökére, de neki mások voltak a céljai, mint pl. a magyar miniszterelnöknek. Ezt a New York-i Egyetem egyik nagynevű történésze fejtette ki, aki nemrégiben könyvet jelentetett meg „Erős emberek, Mussolinitől napjainkig” címmel. Ruth Ben-Ghiat úgy látja, hogy a korábbi amerikai elnök a pénzben utazott, csak az érdekelte, hogy megszedje magát ő és a családja is. Ezért alakított ki személyi kultuszt ezért töltötte hivatali idejének harmadát azzal, hogy végiglátogassa üzleti birodalmának egységeit. Ezt a célt szolgálta továbbá, hogy hazugságokat és gyűlöletet terjesztett. Szóval, ami fontos volt számára, ahhoz értett. Nem lehet azt állítani, hogy Orbán tehetségesebb lett volna nála, mert utóbbi pl. a járványra hivatkozva megerősítette hatalmát. És ez még akkor is igaz, ha amerikai kollégája rosszul kezelte a válságot, ráadásul sárba taposta a nyilvánosság előtt a népszerű közegészségügyi szakembereket és emiatt sok támogatót vesztett. A szakember úgy látja, hogy Trump előfutára Berlusconi volt, mert ugyan nem semmisítette meg a demokráciát, de ő vitte be a szélsőségeseket a politika legfelső berkeibe. Majd elintézte, hogy ne lehessen felelősségre vonni, sem vesztegetésért, sem csalásért, sem másért. Sajtóbirodalma jóvoltából személyi kultuszt épített ki és pártját jóformán hűbéri esküre kötelezte. Őt is különleges kapcsolat fűzte orosz kollégájához, a külpolitikának ezt a részét egymaga intézte. Az viszont nagy hiba volt, hogy első bukása után hagyták futni és nem vonták felelősségre a korrupcióért, mert ily módon tudott azután visszatérni. Ami pedig Putyint illeti, nos, ő látja, hogy minden eddiginél nagyobb veszélyben van, de pozíciói erősebbek, mint 10 éve, mert akár 2036-ig hatalmon maradhat. Ám ettől még lecsap az elégedetlenkedőkre. Azon kívül odahaza elismerést hoz neki az információs hadviselés, tehát hogy amerikai minisztériumokat és nagyvállalatokat tudott meghekkelni. Még akkor is ha kleptokrata és élősködő rendszere elszívja az orosz gazdaság életerejét.