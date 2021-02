Azonosították azt a vadászt, aki lelövéssel fenyegetett egy kutyát sétáltató férfit

A „vadőr” azzal gyanúsította a férfit, hogy nem kutyát sétáltat, hanem vadászni van ott.

Egy magát vadőrnek kiadó férfi azt hitte, hogy a kutyáját sétáltató Bachman József éppen vadászik, és megfenyegette, hogy ha nem köti ki a kutyát a fához, akkor őt is lelövi. Az eset kedden történt, Bachmann József videón rögzítette a történteket – számolt be róla a 444 . Bachman a kutyáját sétáltatta egy szántóföld mellett, amikor egy férfi megállt mellette autóval, és kiszállás után úgy mutatkozott be, hogy „Állami vadőrszolgálat”. Felszólította Bachman Józsefet, hogy kösse ki a kutyát, de ő erre nem volt hajlandó, ezért a „vadőr” előbb rákiabált, hogy kösse ki, majd benyújt az autójába egy puskáért.