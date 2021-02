Nagyvonalú brit gesztus az Európai Uniónak

Politikusok nem érintettek a hírhedt újságíró-gyilkosságban, állítja a máltai miniszterelnök. Robert Abela azután beszélt, hogy elfogták a bomba beszerzőit, akiket korábban ügyvédként ő maga képviselt.

Először törte meg az omertàt, a hallgatás maffiatörvényét a máltai újságírónő egyik gyilkosa kedden. Vince Muscat ügyvédei előzőleg alkut kötöttek az ügyészséggel, így a vádlott, aki több mint három éven át meg sem szólalt az eljárásban, beismerő vallomást tett. Amikor a bíró megkérdezte tőle, hogy felolvassák-e a vádpontokat, csupán annyit felelt: „Nem szükséges.” Nyomban 15 év börtönre ítélték, továbbá 42 ezer euró perköltség (15 millió forint) megfizetésére kötelezték. Muscat volt az, aki elhelyezte a robbanószerkezetet Daphne Caruana Galizia oknyomozó blogger autójában, 2017 őszén. Azt is elmondta a nyomozóknak, hogy bérgyilkos tettestársaival, a Degiorgio fivérekkel eleinte a saját otthonában akartak végezni áldozatukkal: amikor laptopján dolgozik az ablaknál, távcsöves puskával lelövik. Be is szerezték a fegyvereket, de a próbalövések nem voltak elég pontosak, ezért döntöttek inkább a pokolgép mellett, amelyet mobiltelefonról, egy SMS-kód küldésével hoztak működésbe. A tárgyalótermi jelenettel egyszerre, Muscat vallomása alapján őrizetbe vették azt a három férfit, aki a bombát szerezte. Köztük van egy testvérpár, a helyi sajtóban hivatásos bűnözőkként emlegetett Adrian és Robert Agius. Ellenük több büntetőeljárás folyt már, ám bizonyíték hiányában rendre felmentették őket. A vélhetően drogkereskedéssel is foglalkozó fivérek szoros kapcsolatot tartanak olasz, albán és líbiai alvilági csoportokkal, egyik üzlettársuk pedig nyomtalanul eltűnt nyolc éve. Ügyvédként Robert Abela, a jelenlegi miniszterelnök képviselte őket 2016-ig. Vince Muscat megúszta az életfogytiglant, és – szintén a vádalku részeként – elnöki kegyelmet kapott egy korábbi, mostanáig megoldatlan bűnügyben. Beismerte, hogy ő lőtte agyon Carmel Chircop ügyvédet egy parkolóban, két évvel a Daphne-gyilkosság előtt, szintén pénzért (2015). Bűntársai, a Degiorgio fivérek továbbra is hallgatnak, ezúttal a szónak nem csupán eljárásjogi értelmében: elmaradtak azok a sértő és fenyegető megjegyzések, amelyekkel a legutóbbi, januári tárgyalási napon a bíróságot és az ügyészeket illették.

Daphne Caruana Galizia Fotó: MATTHEW MIRABELLI / AFP

A felrobbantott újságírónő családja reméli, a vádalku és az újabb letartóztatások elősegítik, hogy napvilágra kerüljön a teljes igazság. A kormány szerint a mostani előrelépés bizonyítja, az igazságszolgáltatás intézményei megfelelően működnek. Abela külön is hangsúlyozta, hogy a gyanúsítottak között jelenleg nincs aktív vagy korábbi politikus. Felbujtóként Yorgen Fenech kétes hírű milliomost vádolja az ügyészség, akinek offshore cégeit és más üzelmeit az újságírónő leplezte le, röviddel a halála előtt. A koronatanú a közvetítő Melvin Theuma taxis, aki büntetlenségért cserébe tálalt ki. Fenech büntetőügye a végrehajtókétól elkülönítve zajlik, a vádlott tagad, és egykori politikus cimboráira mutogat. A leszámolás lehetséges indítékai között tucatnyi olyan korrupciós ügy szerepel, amit a blogger tárt fel, a szálak a legmagasabb körökig vezetnek. Ebbe bukott bele tavaly év elején Joseph Muscat miniszterelnök (csak névrokona a gyilkosnak). A munkáspárti kormány több volt tagja ellen nyomoznak gazdasági visszaélések ügyében, de a gyilkosságban való részvétellel hivatalosan egyiküket sem gyanúsítják, legalábbis egyelőre.