Európa minden téren újra küzd a koronavírus-járvánnyal

Szinte minden országban egyszerre kell kezelni a romló egészségügyi és gazdasági helyzetet, felgyorsítani az oltásokat, felülvizsgálni, szigorítani vagy éppen enyhíteni a korlátozásokat.

Horvátországban harminc százalékkal nőtt a hét első három napján a koronavírussal újonnan fertőzöttek száma a múlt hét ugyanezen időszakához képest – mondta Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója a válságstáb szerdai sajtótájékoztatóján. Capak kifejtette: hétfő óta 1103 új fertőzöttet azonosítottak, míg a múlt héten ez a szám 844 volt. Járványügyi szakemberek szerint ez annak a következménye, hogy az emberek óvatlanabbak lettek, és megsokszorozódtak a családi és baráti összejövetelek.



Délszláv dilemmák

Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője jelezte, hogy bár nincs szó exponenciális növekedésről, a változásokat figyelembe fogják venni az újabb enyhítések meghozatalánál. A testület a hét végén hoz döntést arról, hogy március 1-jétől meghosszabbítja a korlátozásokat vagy könnyít azokon. Horvátországban az elmúlt 24 órában 688 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta a számuk elérte a 241 048-at. Egy nap alatt 15 beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5477-re emelkedett. Kórházban 791 beteget ápolnak, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen. A szomszédos Szlovéniában szerdára 1089-cel 187 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában tíz beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3802-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 546-an vannak kórházban, 105-en intenzív osztályon. A Ljubljana által januárban elfogadott ütemterv szerint a kormány abban az esetben enyhít újra, hogy ha heti átlagban az új fertőzöttek száma 600-nál, a kórházban kezelt betegek száma pedig 500-nál kevesebbre mérséklődik. Ekkor a középiskolák és az egyetemek is tantermi oktatásra állnak vissza. Megnyitják a diákotthonokat mindenki számára, valamint feloldják az éjszakai kijárási tilalmat.



Kelet- és közép-európai gondok

Eközben Ukrajnában, ahol szintén jelentősen romlanak a járványügyi adatok, megkezdték az oltási kampányt. Szerdára 850-nel 1 317 694-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 152-vel 25 461-re. Az új betegek száma csaknem 1700-zal lett több az előző napinál. Eddig 1 155 422-en gyógyultak meg, közülük előző nap mintegy 3,6 ezren, az aktív betegek száma így több mint kétezerrel 136 811-re nőtt. Az első oltóanyag-szállítmány kedden érkezett meg repülővel a kijevi Boriszpil repülőtérre Indiából. Az AstraZeneca licence alapján az indiai Serum Institute vállalat által, Covishield elnevezés alatt gyártott félmillió dózis vakcináról van szó, amelyet Ukrajna vásárolt. Szlovákiában ugyancsak romlik a járványhelyzet: kedden több mint 3500 új igazolt fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi PCR-vizsgálatok, ami január eleje óta a legmagasabb napi esetszám. Az egész országban kijárási tilalom van érvényben, kivételt bizonyos esetekben csak a negatív teszttel rendelkezők kapnak. A kórházakban kezelt koronavírusos betegek száma továbbra is négyezer körül mozog, lélegeztetőgépre mintegy 350-en szorulnak. A halálos áldozatok száma 104-gyel emelkedett, és már a hétezerhez közelít. Folytatódik az oltási kampány is. Koronavírus elleni vakcinát eddig 286 ezer szlovák kapott, több mint százezren pedig már a második adagot is megkapták. Az Igor Matovic vezette koalíciós kormány már korábban felkérte a parlamentet a jelenleg érvényes veszélyhelyzet meghosszabbítására. A veszélyhelyzet február 8-án lejárt, s ezt a kormány saját hatáskörében 40 nappal meghosszabbította, de a kormány döntését azonban legkésőbb 20 nap elteltével a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A szomszédos Csehországban is kérni fogja a kormány a parlamenttől a hét végén lejáró szükségállapot további meghosszabbítását. Andrej Babis miniszterelnök a kormány szerda reggeli ülése után kijelentette: „A csehországi helyzet rendkívül komoly, és március elején valószínűleg a legrosszabb lesz a koronavírus-járvány tavaly márciusi kirobbanása óta. (...) Az egészségügy szemszögéből nézve pokoli napok állnak előttünk.”



Prága pokoli napokra készül. Képünkön a Károly híd hajnalban Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Kölcsönös segítségre szoruló nemzetállamok

Azt, hogy az egészségügyi helyzet nehézségeivel vetekszik a gazdasági is, jelzi: súlyos gondokkal küzd a Cseh Légitársaság (CSA). A vállalatot szerkezetátalakítással szeretnék megmenteni a csődtől, azonban a légitársaság a napokban jelezte a munkaügyi hivatalnak, hogy a közeljövőben további mintegy 430 alkalmazottjától fog megválni. A CSA tavaly nyár óta már 300 alkalmazottját menesztette a koronavírus-járvány következtében kialakult problémák miatt. A szerda reggeli kimutatások szerint a cseh kórházakban jelenleg csaknem 6300 embert kezelnek koronavírussal, közülük több mint 1300 állapota súlyos. A szaktárca szerint a speciális covidos és az intenzív osztályokon már csak az ágyak mintegy 15 százaléka szabad. Számos kórház megtelt, és az érintett járásokból az ország más kórházaiba szállítják a betegeket. Bejelentették, hogy a kormány felvette a kapcsolatot azokkal a német régiókkal is, amelyek hajlandóak segítséget nyújtani a cseheknek. Szászország, Bajország és Észak-Rajna-Vesztfália már konkrét ajánlatokat is küldött. A lengyel határ mentén elterülő Královohradecky régió pedig azt jelezte, hogy megegyezésre jutott a szomszédos lengyel régióval a cseh betegek esetleges Lengyelországba szállításáról. Lengyelországban viszont szombattól szükséges lesz a negatív koronavírusteszt bemutatása azok számára, akik Csehország vagy Szlovákia felől akarnak beutazni Lengyelországba, különben az érkezőket házi karanténba irányítják - jelentette be szerdai sajtóértekezletén Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter. A két országban fennálló, a lengyelországinál súlyosabb járványra hivatkozva Niedzielski elmondta: a cseh-lengyel, illetve a cseh-szlovák határ átlépését szombattól kötelezően tíznapos karantén követi, ez alól csak a negatív (antigén vagy PCR) vírusteszt vagy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinák mindkét dózisával történt beoltásról szóló igazolás mentesít. Szintén szombattól korlátozzák a száj és orr eltakarását szolgáló eszközök körét, mégpedig úgy, hogy csak a szájmaszkot ismerik el hatékonynak. Nem elegendő sálat, kendőt, valamint arcvédő pajzsot használni sem, amennyiben ennek viselését nem egészíti ki maszk. Az északkelet-lengyelországi Varmia-Mazúriai vajdaságban újból bevezetik a február 12-től országszerte feloldott korlátozásokat, bezárnak a szállodák, a bevásárlóközpontok, a kulturális intézmények és a sportuszodák. Az általános iskolák első, második és harmadik osztályai a régióban ismét távoktatásra térnek át. A csaknem 38 millió lakosú Lengyelországban szerdai adatok szerint 12 146 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. Múlt szerdán 8700 új fertőzöttet mutattak ki. Kifejezetten a Covid-19 miatt 67, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 305 ember hunyt el. A halálos áldozatok száma 93-mal több, mint egy héttel ezelőtt. A lengyel kormányfői hivatal szerdán a Twitteren közölte: a Varmia-Mazúriai vajdaság kivételével március 14-ig országszerte meghosszabbítják a jelenlegi járványügyi korlátozásokat. Nagy-Britanniában az egészségügyi minisztérium szerdai ismertetése szerint meghaladta a 18 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma . Az új adatsorból kitűnik, hogy az utóbbi tíz napban több mint 3 millióan részesültek a vakcinában. A szaktárca beszámolója szerint eddig 18 242 873-an kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát, a második adagot 669 105 embernek adták be. Az első és a második beadott dózisok száma ennek alapján 19 millió közvetlen közelében jár.



Boris Johnson brit miniszterelnök Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto via AFP

Vakcinaspray, tablettaoltás a láthatáron

Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-kutatási professzora a londoni alsóház tudományos és technológiaügyi bizottságának szerdai meghallgatásán kijelentette: a jövőben várhatóan orrspray vagy tabletta formájában alkalmazható oltások is megjelennek a koronavírus elleni vakcinák sorában. A gazdasági helyzetet azonban az Európai Unióról levált ország is megsínyli: Kétmilliárd font veszteségről számolt be múlt évről közzétett szerdai eredményjelentésében a londoni Heathrow repülőtér. A legforgalmasabb európai légikikötőt üzemeltető cég közölte: a koronavírus-járvány miatt öt évtizede nem mért mélypontra zuhant tavalyi utasforgalma. Tavaly 22,1 millió utas fordult meg a Heathrow-n, 72,7 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben, amikor 80,9 millió utast fogadott és indított a repülőtér. A cég beszámolója szerint a Heathrow tavalyi utasforgalma az 1970-es évekre volt jellemző. Mindazonáltal a legfrissebb brit adatok szerint mindeközben továbbra is folyamatosan és jelentős ütemben csökken az új fertőződések, a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt újonnan kórházi kezelésre szorulók és a halálozások száma Nagy-Britanniában. Az európai kontinens legtöbb országában viszont a járványgörbe ismét emelkedik. Belgiumban például az oltóanyagok szállításának késlekedése miatt jelentősen halasztódik, március eleje helyett várhatóan leghamarabb csak a jövő hónap végén kezdik meg a 65 évesnél idősebbek beoltását – közölte a The Brussels Times című, angol nyelvű belga hírportál szerdán. Az illetékes belga minisztérium megerősített információira hivatkozva azonban a portál arról is beszámolt, hogy a koronavírus-fertőzés mutatóinak újbóli emelkedése ellenére március 1-jén kinyithatnak a fizikai érintkezéssel járó munkát végző vállalkozások Belgiumban. A döntés a kozmetikusokat, a manikűr-, a tetováló- és a masszázsszalonokat érinti. A fodrászatok több mint három hónapos zárva tartás után február 13-án már kinyithattak. Olaszországban viszont húsvét utánig meghosszabbították a korlátozásokat, amit Roberto Speranza egészségügyi miniszter jelentett be a parlamentben. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy semmilyen enyhítés nem lehetséges a vírusmutációk erőteljes terjedése miatt, amely a számítások szerint március közepe felé éri el tetőzését. Roberto Speranza hangoztatta, hogy az eredeti tervek szerint Olaszországnak az Európai Unióba érkező vakcina 13,4 százalékát kellene megkapnia. A szállítmányok késése miatt azonban az oltás rendkívül nehezen halad. – Nem törődünk bele a késésbe, minden eszközzel nyomást igyekszünk gyakorolni a szállítmányok megérkezése érdekében – jelentette ki a miniszter.



Kihalt tér Bresciában. Húsvétig marad Fotó: STEFANO NICOLI / NurPhoto via AFP

Ahol valóban a családok és a vállalkozók az elsők

Ausztriában eközben a koronavírus-járvány negatív szociális hatásainak ellensúlyozása érdekében megnövelik a családtámogatásra szánt összegeket – jelentette be szerdán Susanne Raab ifjúsági és családügyi miniszter. Rudolf Anschober szociális és egészségügyi miniszter kiemelte, hogy a pandémia sok család életében egzisztenciális gondokat okozott, vagy okoz jelenleg is, ezért 50 millió euróval megemelték az úgynevezett „vészhelyzeti alapokat”. Aazoknak, akiknek 2020 márciusa és 2021 februárja között járt le a családi pótlékra való jogosultsága, de a pótlékot továbbra is folyósították nekik, nem kell a visszafizetéstől tartaniuk, a kormány ezúttal eltekint a jogosultság felülvizsgálatától. További 26 millió eurót bocsátanak rendelkezésre a különösen rászoruló gyermekes családoknak, akik önhibájukon kívül kerültek a szegénység küszöbére. Ez a támogatás is arra hivatott, hogy megakadályozzák, illetve megelőzzék a súlyos szociális válságot. Az oltásoknak köszönhetően pedig hamarosan enyhítenek az idősotthonok látogatási szabályain is. Mint azt Pedro Sánchez miniszterelnök a parlament alsóházának szerdai madridi ülésén bejelentette: a kormány 11 milliárd euró értékű újabb mentőcsomaggal segíti a vállalkozásokat. Spanyolország Európa negyedik legfertőzöttebb országa, ahol az elmúlt egy évben több mint 3,1 millió embernél szűrték ki a koronavírus-fertőzést. A járvány harmadik hulláma lecsengőben van, százezer emberből átlagosan 236-an fertőzöttek, ami az eddigi legalacsonyabb esetszám ebben az évben. A járvány halálos áldozatainak száma meghaladja 68 ezret, 871-en az utóbbi egy hétben hunytak el. A három európai engedéllyel rendelkező vakcinából összesen 3,6 millió érkezett meg eddig a dél-európai országba. Az első dózist több mint 3,1 millió embernek adták már be, a teljes védettséghez szükséges második adagot is 1,2 millióan kapták meg.

Információs provokációktól tart Moszkva Moszkvának tudomására jutott, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni küzdelemben, egyebek között az orvostudomány területén elért eredményeivel kapcsolatban „információs provokációk készülnek ellene” – Idézte az MTI Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetőségének szerdai moszkvai tanácskozásán elhangzott szavait. Putyin szerint Oroszország ellen céltudatos információs kampány zajlik, amelynek keretében sok kérdésben megfellebbezhetetlen és alaptalan vádakkal illetik. Megjegyezte, hogy a világjárvány elleni küzdelem globális feladatát csakis összefogással lehet megoldani. Az elnök az FSZB feladatai között sorolta fel annak megakadályozását, hogy a koronavírus új változatai kerüljenek be az országba. Az orosz elnök kifogásolta, hogy a Nyugat a feltartóztatás politikáját alkalmazza Oroszországgal szemben. Ezek között említette a gazdasági szankciókat, a nagy nemzetközi projektek blokkolását, Az elnök szerint tavaly 72 „terrorista irányultságú bűncselekményt sikerült megakadályozni”, egynegyedével többet, mint 2019-ben. Ez szerinte azt jelenti, hogy a terrorista hálózat igyekszik bármilyen eszközzel helyreállítani az aktivitását, és az FSZB-nek fel kell készülnie az új módszerekre. Vlagyimir Putyin közölte: tavaly idegen titkosszolgálatok 72 hivatásos tagját és 423 ügynökét leplezték le Oroszországban.