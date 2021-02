Müller Cecília: húsvétig mindenkit be tudnak oltani, aki regisztrált

Az oltás védelmet adhat, „a következő két hét viszont nagyon nehéz lesz” – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely.

Fenntartja a kormány a november 11-e óta érvényben lévő korlátozásokat március 15-ig, mert ez kellett hozzá, hogy a járvány terjedését gátolni lehessen – mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a korlátozások utolsó szakaszában vagyunk remélhetőleg, de ezek fenntartása egyelőre indokolt, a nemzeti konzultációt azért indították, hogy a nyitásról megismerjék az emberek véleményét. Sajnos a következő egy-két hétben egyes szakemberek szerint akár drámaian is romolhatnak a számok, a mutáns vírusok megjelentek, ezek lényegesen gyorsabban terjednek. Bár az oltás védelmet adhat, „a következő két hét viszont nagyon nehéz lesz”. Ugyanakkor az oltás is felgyorsul a következő két hétben. A kormány szerint a baloldali pártok, különösen a DK oltásellenes, mert ettől politikai hasznot remél. Az „elmúlt hetek legszomorúbb politikai fejleményei közé tartozik, hogy baloldali polgármesterek tömegesen hívnak fel egyes oltások beadása ellen”. Aki a magyar hatóságok által vizsgált oltóanyagokkal szemben kétségeket ébreszt, emberéleteket tesz kockára – tette hozzá. Elmondta, hogy 2,46 millióan regisztráltak eddig az oltásra, és a kormány szeretné, ha ez a szám tovább nőne. A kormány szerint 2,5-3 millió oltást kell beadni, hogy minden súlyosan fenyegetett ember védettséget szerezzen. Ha mindenki megkapná az oltást, hamar radikális enyhítésre lenne lehetőség. Magyarországon nem fogják soron kívül beoltani továbbra sem a kormánytagokat, bár sok országban ez a protokoll. Így Orbán Viktor sem kap oltást korábban, várhatóan a jövő héten, kínai vakcinával oltják be a miniszterelnököt. A kormány azt reméli, a következő negyedévben az uniós támogatások révén is kirobbanó gazdasági növekedésnek indulhat az ország. A kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, nem kezdeményezik a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke leváltását. Stummer János kedden azt mondta , „Orbán titkos alagutat építtet magának a Puskás Arénába (kijelentéseire reagált a Puskás Aréna, amely „kacsának” nevezte a hírt, később Stummer pontosította azt a videóban elhangzott kijelentését, hogy kifejezetten Orbán Viktornak építenének alagutat). Az új egészségügyi jogviszonnyal kapcsolatban közölte, a kormány szabad felhatalmazást adott az Országos Kórház Főigazgatóságnak, hogy akár szakmánként döntsön az ügyeleti óradíjakról. Nem látnak problémát a jogviszony megújításával kapcsolatban, nem fogják tömegesen megtagadni az egészségügyi dolgozók az új munkaszerződések aláírását, így az ellátásban várhatóan nem lesznek zavarok. Gulyás Gergely szerint kizárt, hogy Magyarországon magáncégek fizetős oltást kínálhassanak. Az iparűzési adó csökkentése miatt az önkormányzatok felé kieső bevételek kompenzálásáról a miniszter azt mondta, ahol működési nehézségek vannak, hajlandóak segíteni, de azt is elvárják, hogy a gazdagabb önkormányzatok, akár tartalékok felélésével is, de vegyenek részt a közös teherviselésben. A kormány az egészségügyi szakemberek véleményére hivatkozva választotta a tömeges oltások színhelyéül az egészségügyi intézményeket. Bár felmerült, hogy a választási helyiségekben is oltsanak, de erre jelenleg egyszerűen nincs szükség és lehetőség sem, hiszen nincs annyi oltóanyag az országban, hogy itt is oltani kelljen. Ráadásul egy iskolában például (ezek sokszor szolgálnak választási színhelyként) hétköznap nehéz lenne megszervezni az oltást. Ha egy-két nap alatt be lehetne oltani több millió embert, akkor érdemes lenne ezen is elgondolkozni, de ma az egészségügyi ellátórendszerben is meg lehet szervezni a tömeges oltást, itt ráadásul hétvégén is lehet oltani. Azt is mondta, hogy a rendelkezésre álló vakcinamennyiség további bővítést nem tesz indokolttá. Ahol hosszú sorok alakultak ki, ez gyakran amiatt történt, mert aki konkrét időpontot kapott, korábban ment oltatni magát. Ez emberileg érthető, de járványügyileg nem jó és az illetőnek is kellemetlen. Ezért mindenkit arra kérnek, ne érkezzen sokkal korábban, mint amilyen időpontot kaptak.