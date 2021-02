Elhagyott bójába kapaszkodva menekült meg egy óceánba esett tengerész

Magas az antitestszint mellett az oltás hatására felerősödik a T-sejtes védelem is.

Magas az antitestek szintje a Nagy-Britanniában a Pfizer-BioNTech-vakcina második adagjával is beoltott páciensek szervezetében, tehát erős immunválaszt generálnak – közölték kutatók csütörtökön. Az Imperial College London vizsgálata szerint az oltóanyag mindkét dózisát megkapó

80 év felettiek 87,9 százaléka,

a 60 év alattiak 95,5 százaléka,

a 30 év alattiak 100 százaléka

esetében pozitív volt az antitestteszt. „Bár az életkor előrehaladtával némi csökkenés mutatkozik a pozitivitás arányát tekintve, minden korcsoportban nagyon jó eredmények születtek a két adag vakcinát követően” – mondta Paul Elliot, az Imperial College London epidemiológiai és közegészségügyi intézetének vezetője. Az első dózis után 21 nappal a 30 év alattiak mintegy 95 százalékánál pozitív volt az antitestteszt, az idősebb csoportokban ez az arány némileg csökkent. A kutatók szerint a 80 éves vagy annál idősebb pácienseknek, akik egy adag Pfizer-BioNTech-vakcinát kaptak, 34,7 százaléka mutatott antitestes immunválaszt. A brit kormány egyesített oltásügyi bizottságának (JCVI) korábbi véleménye szerint ugyanakkor ez a vakcina akkor is magas védelmet biztosít, ha az antitestek szintje alacsony. Az antitestek szintje csak egy része az immunitásnak, a vakcinák hatására felerősödik a T-sejtes védelem is. Nagy-Britanniában 12 hétre növelték a két dózis adása közt eltelő időt, holott a Pfizer korábban arra figyelmeztetett, hogy csak háromhetes intervallumra vonatkozóan rendelkeznek a klinikai hatékonyságot bizonyító adatokkal. Az Imperial College London koronavírus-antitesteket vizsgáló kutatásában több mint 154 ezer páciens vett részt. A kutatásban a természetes módon megfertőződöttek és a vakcinával beoltottak antitestszintjét is nyomon követték január 26. és február 8. között. A kutatás a vakcinákba vetett bizalmat is vizsgálta: a megkérdezettek 92 százaléka már megkapta, vagy tervezi beoltatni magát.