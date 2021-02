Orbán Viktor rossz példát mutatott szabálykövetésből

A vallási rendezvényekre nem vonatkoznak a gyülekezési korlátozások, a kormányfő mellett ezért jelenhetett meg 250 ember egy miskolci templomban.

Legalább 200-250 ember vehetett részt meghívóval január 30-án Kriza Ákos, a fideszes miskolci polgármester emlékére szervezett templomi búcsúztatáson, ahol Orbán Viktor miniszterelnök maszk nélkül mondott beszédet a gyászolók előtt. Kriza temetésére azonban már jóval kevesebben mentek el – tudtuk meg Sándor Frigyes evangélikus esperestől. Szerinte a tömeges részvétel nem jelentett fertőzésveszélyt, hiszen az 1500 férőhelyes templomban akár kétszer ennyien is gond nélkül elfértek volna, betartva a járványügyi szabályokat. „A miniszterelnöki beszédet nem számítva mindenki maszkot viselt, a padsorok között üres helyet hagytunk, a bejáratnál pedig kézfertőtlenítőt helyeztünk ki” – magyarázta az esperes. Mint hozzátette, inkább az a gond, hogy a fenti számnál általában jóval kevesebben látogatják az istentiszteleteket. A búcsúztatásról beszámolt a sajtó, ám a szertartás hetekkel később újabb országos médiavisszhangot kapott.



Két személy ugyanis feljelentést tett „Orbán Viktor Mihály” és ismeretlen társai ellen a Miskolci Rendőrkapitányságon, amiért a miniszterelnök és a szertartás résztvevői megsérthették a veszélyhelyzetről hozott kormányrendelet előírásait, és a megengedett 50 főnél többen vettek részt a temetésen. A feljelentésről február 22-én számolt be az Északhírnök portál, Orbán érintettsége miatt pedig láthatóan felpörögtek a kormányközeli fogaskerekek. A Magyar Nemzet már másnap arról írt, hogy a rendőrség elutasította a lakossági feljelentést „a szabálysértési törvényre” hivatkozva. A lap olyan gyors volt, hogy még a a címzettek előtt értesült a hatósági döntésről. Beszéltünk a feljelentést tevők egyikével, a miskolci Heffner Attilával, aki állítása szerint még nem kapott hivatalos választ. A táltosként is ismert Heffnert mindenesetre felháborítja a döntés: „Én nem tarthatok szakrális szertartást a Pilisben, mert az a járvány idején tilos, de egy templomban tömegek zsúfolódhatnak össze egy istentiszteleten?” - mutatott rá a kettősségre. Szerinte Orbán Viktornak bocsánatot kellene kérnie felelőtlensége miatt: fittyet hányt a járványügyi előírásokra, a kormány első embereként kockáztatta egészségét - ezzel az ország irányítását – és rossz példát mutatott a nyilvánosság előtt. Sikerült kiderítenünk azt is, hogy a rendőrség milyen indoklással utasította vissza a feljelentést. A Miskolci Rendőr-főkapitányság kérdésünkre jelezte: 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet értelmében vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem számít államilag meghatározott rendezvénynek. Ez azt jelenti, hogy az adott vallási közösség maga dönt arról, hány embert hívnak el egy búcsúztató istentiszteletre – a miskolci esetben pedig „a résztvevők számszerű korlátozás nélkül megjelenhettek”. A templomtól több kilométerre megtartott temetésen viszont már a csak a szűk családi-baráti kör vett részt, külön meghívóval (Orbán Viktor itt is jelen volt). A miskolci kapitányság megvizsgálta az itt készült felvételeket is, és a temetőben szerintük már nem lehettek többen ötven főnél. A rendőrségi válaszban is hivatkozott kormányrendelet is mutatja, hogy az Orbán-kabinet milyen kettős mércét alkalmaz a járványügyi korlátozásokban. Miközben saját lakásunkban sem lehetünk tíz főnél többen, az éttermek, színházak, mozik hónapok óta üresen konganak, egy polgári esküvőn pedig csak a házasulók szűk rokonsága vehet részt, az egyházak gyakorlatilag szabad kezet kaptak a járvány idején, és több száz, de akár több ezer ember is elmehet egy misére, körmenetre. A kormányrendelet csupán kéri, de nem kötelezi a vallási közösségeket, hogy „a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.” Az ügyben megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, Havasi Bertalant, hogy Orbán Viktor mennyire gondolja példaértékűnek miskolci szereplését, nem tartja-e nemzetbiztonsági kockázatnak, hogy oltás és védekezés nélkül beszélt a szertartáson. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miért járnak külön előjogok a vallási közösségeknek – és ha 300 ember maszkban együtt lehet egy templomban, miért nem találkozhatnak ugyanennyien megfelelő óvintézkedések mellett a szabad ég alatt. A kérdésekre lapzártáig nem érkezett válasz.