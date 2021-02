Minden eddiginél szigorúbb korlátozásokat vezettek be a cseheknél

A kormány az egyre súlyosbodó koronavírus-járvány miatt hozott újabb intézkedéseket.

Hétfőtől kezdve három hétre betiltanák a lakosság szabad mozgását az egyes járások között, teljesen bezárnák az iskolákat, az óvodákat és a még nyitva tartó üzletek egy részét is – jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. – A járványhelyzet nem jó, a koronavírus új mutációi nagyon agresszívek, ezért a korlátozó intézkedések szükségesek – közölte a kormányfő. Az iparvállalatok működését nem fogják korlátozni, de minden munkahelyen kötelező lesz a legalább FFP2-es kategóriájú légzésvédő maszk viselése. Minden munkahely maga fogja tesztelni az alkalmazottait, az állam havi négy tesztet fizet a cégeknek - egy tesztre és alkalmazottra 60 koronát. A bejelentett óvintézkedések bevezetésének feltétele, hogy a képviselőház pénteken jóváhagyja a kormány beadványát a szombat éjfélkor lejáró szükségállapot 30 napos meghosszabbítására, vagy új szükségállapot kihirdetésére. A kormány és az ellenzék között politikai és jogi vita van arról, hogy mi van összhangban az alkotmánnyal: a jelenleg érvényes szükségállapot meghosszabbítása vagy az új szükségállapot kihirdetése. A kormánykoalíciónak nincs többsége a képviselőházban, ezért a jogszabály elfogadásához szüksége van az ellenzék legalább egy részének támogatására is. A vita megoldása érdekében Andrej Babis reggel találkozik az ellenzéki pártok vezetőivel, akikkel ismerteti a kormány terveit, és megállapodnak a szükségállapot további sorsáról. Ezt követően ül össze a cseh parlamenti alsóház, hogy megvitassa a kormány kérését a szükségállapot meghosszabbítására. Jan Blatny egészségügyi miniszter újságíróknak azt mondta, hogy a következő napokban az új napi igazolt fertőzések száma a járványügyi szakértők várakozásai szerint a jelenlegi 13 ezerről mintegy 20 ezerre emelkedhet, ezért feltétlenül szükség van a szigorításokra. Tekintettel arra, hogy a cseh kórházak kapacitásaik felső határához érkeztek, a kormány Németországhoz és Lengyelországhoz fordul segítségért. Blatny szerint néhány tucatnyi cseh beteg elhelyezését kérnék a szomszédos országok kórházaiban. Berlin és Varsó is jelezték, hogy készek eleget tenni Prága kérésének. A cseh kórházakban a legfrissebb kimutatások szerint mintegy 6900-7000 Covid-19 beteget kezelnek, közülük több mint 1400-nak súlyos az állapota. Az intenzív osztályok ágykapacitásának már csak alig 14 százaléka szabad. A kórházak többsége az sürgős esetek kezelésén kívül gyakorlatilag már minden más szolgáltatást leállított. – A legfőbb problémát az egészségügyi személyzet leterheltsége jelenti – mutatott rá a miniszter.