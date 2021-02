Koronavírusos lett a prágai állatkert egyik gorillája és két oroszlánja

Az oroszlánok köhögnek, a gorilla fáradt és nincs étvágya.

Pozitív lett a koronavírus-tesztje a járványügyi korlátozások miatt zárva tartó prágai állatkert egyik gorillájának és két oroszlánjának – jelentette be Mirslaw Bobek, az állatkert igazgatója csütörtökön. Jamvan és Suchi, a két oroszlán, valamint Richard, a 29 éves hím gorilla tünetei eddig enyhék. Az oroszlánok köhögnek, megfázásos tüneteik vannak, Richard fáradt és nincs étvágya – írta Facebook-oldalán az igazgató. Az intézmény vezetése szerint nagy valószínűséggel a személyzettől kaphatták el a vírust. Bobek közölte, hogy más állatokat is tesztelni fognak. Az intézmény felvette a kapcsolatot más állatkertekkel, ahol előfordult koronavírusos eset az állatok körében. Januárban a San Diegó-i állatkert jelentette be, hogy nyolcfős gorillacsapatuk néhány tagja megfertőződött Covid-19-cel. A prágai állatkertben több mint 680 faj él, az intézmény hónapok óta zárva tart a pandémia miatt. Csehországban szerdán 13 657 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a szűrések, ami 2700-zal több az egy hete regisztráltnál. A kórházakban mintegy 7000 koronavírusos beteg fekszik, közülük 1400 állapota súlyos.