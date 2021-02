Garancsi István dobhatja a fehérvári focicsapatot az újpestiért

Több mint hétmilliárd forintos a vételár, amit az Újpest FC belga tulajdonosa kérhet a bajnokságban jelenleg a kiesés ellen küzdő klubért.

Megköttetett az üzlet, a huszonharmadik leggazdagabb magyarként, 66,7 milliárdos becsült vagyonnal rendelkező Garancsi István, a Fehérvár tulajdonosa megvásárolja a lila-fehér együttest a drukkerek által évek óta „szinte a pokolba kívánt” belga Roderick Duchatelet-től – írja a Blikk . A cikk emlékeztetett, a belga tulajdonos 2011 októberében érkezett a Megyeri útra, de a patinás labdarúgócsapat ma már a bennmaradásért küzd. Garancsi színre lépése régóta téma, már 2019-ben felvetődött a neve, csütörtökön pedig a csakfoci.hu közölte, létrejött a megállapodás. A vételár nagyságrendileg 20 millió euró (7,2 milliárd Ft). Úgy tudni, Újpesten hivatalosan nem Garancsi lesz a főnök. A pletykák szerint a leggazdagabb magyarok listáján a tizenkilencedik helyen álló, 73,4 milliárdos vagyonú, a BÁV-ot és Főtaxit is birtokló Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke veheti át a klubot. Már többször tárgyalt is a megvásárlásról. Ám nem biztos, hogy sokáig marad a liláknál, ha ugyanis Garancsi úgy dönt, eladja a Fehérvár FC-t, akkor hivatalosan is újpesti tulajdonos lehet. Az ügyben a Blikk hiába kereste az Újpest FC-t, nem kívántak reagálni.