Vezető nélküli autóbuszt tesztelnek Spanyolországban (videó)

Bántalmazás A NANE Egyesület közreműködésével négy országban több ezer diák és tanár bevonásával azt kutatták, mennyire van jelen a szexuális erőszak/pornó/párkapcsolati erőszak edukációja az iskolákban.

A párkapcsolati és szexuális erőszak egyre fiatalabb korban jelenik meg, sok esetben a gyerekek már az első alkalmi vagy tartós kapcsolatukban is olyan káros mintákat követnek, amikkel komoly lelki vagy akár testi sérüléseket szenvedhetnek. Emellett a szociális, közösségi életükben is sokszor megjelenik a bántalmazó, erőszakos viselkedés, elterjedt angol szóval a „bullying”, azaz a kiközösítő, csoportos bántalmazás. Kiemelten fontos, hogy merjünk ezekről a témákról beszélgetni a gyerekekkel az iskolában és otthon is. Felvethető téma lehet például a következő: Valaki posztolja egy közös ismerős meztelen képeit, amit a lány volt barátja osztott meg. Egy friss kutatásban azt kérdezték meg a 14-19 éves magyar fiataloktól, hogy hogyan reagálnának erre. A válaszadó fiúk 10 százaléka nevetne a helyzeten, 30 százaléka gondolná úgy, hogy ezzel nincs semmi gond, 22 százalékuk szerint pedig ilyen helyzetben a lány ,,tudhatta volna, hogy ez fog történni”, azaz áldozathibáztató mentalitást tanúsítana. A kérdést Spanyolországban, Szerbiában és Horvátországban is feltették a kutatók. Az áldozathibáztató hangok mellett általánosságban elmondható, hogy a gyerekek nagy része aggódna az áldozatért, az azonban egyértelműen kiderült, hogy a lányok sokkal komolyabban vennék a helyzetet, mint a fiúk. De mi lehet ilyen szituációkban a tanárok szerepe? Az online és offline erőszak a fiatalok egyre nagyobb százalékát érinti, a megelőzés és a szexuális felvilágosítás mégsem kap kellő hangsúlyt az iskolai kerettantervben. A szexszel kapcsolatban legfeljebb a terhességről van szó, a párkapcsolatokról pedig a tanterv a családi életre nevelés keretében egyenlőtlen szerepfelfogásokat közvetít. Több mint ezer tanárt kérdeztek a tapasztalataikról az említett országokból és Magyarországról. A kutatás ráerősített arra, hogy a tanárok nincsenek felkészülve a diákokat érintő párkapcsolatokkal és szexszel kapcsolatos kérdésekre, a válaszadók csak harmada foglalkozik az iskolában tudatosan a fiatalokat érintő párkapcsolati és szexuális erőszakot érintő felvilágosítással, támogatással, és Magyarországon kerülnek szóba a legkevésbé ezek a témák a tanárok és diákok között. Míg Horvátországban a tanárok 62 százaléka beszél erről a témáról a diákokkal, addig nálunk a tanároknak mindössze 12 százaléka. Ennek minden valószínűség szerint az az oka, hogy a pedagógusok sem központi támogatást, sem oktatást nem kapnak a prevenciós lehetőségekkel kapcsolatban, valamint túlterheltek, és sok esetben feszélyezi is őket a téma. A tanárokhoz így sokszor csak pletyka szinten jutnak el a diákok körében történő erőszakos esetek, azonban utána sem tudják biztosan megállapítani, hogy a gyerekek hogyan tudják ezt feldolgozni, nem szorulnak-e segítségre. A NANE Egyesület része annak a nemzetközi csapatnak, amely együtt dolgozik a fiatalok párkapcsolataiban megjelenő online és offline, nemi alapú erőszak felszámolásáért. Ennek érdekében jött létre az Európa Unió REC programjának támogatásával az nane.hu/onlineeroszak oldal, ahol tanárok, diákok és szülők egyaránt találnak ingyenes segítő tartalmakat az egyenlőségen alapuló párkapcsolatok kialakításának támogatásáról, és az áldozatsegítésről. A NANE mellett a PATENT Egyesület a legtöbb tapasztalattal rendelkező áldozatsegítő nőszervezet Magyarországon, amelyek összehangoltan juttatják el a fiatalokhoz a párkapcsolati erőszak megelőzéséről szóló Együtt Egyenlően, valamint a szexuális erőszak megelőzéséről szóló Kapcsolódj be! elnevezésű iskolai programjaikat. A foglalkozások mindegyike interaktív. 2021-ben 40 iskolában 1000 diákhoz szeretnének eljutni, amihez támogatókat keresnek.



A családon belüli erőszak nem magánügy Számos nemzetközi egyezmény és ajánlás kimondja, hogy a családon belüli, nők és gyerekek elleni erőszak megszüntetése állami feladat. Egy ilyen mértékű társadalmi problémát természetesen egy civil szervezet nem tud egymaga megoldani, azonban a bántalmazás felismerése, az áldozatok ítélkezésmentes meghallgatása és tapasztalataik tolmácsolása a döntéshozók felé óriási jelentőséggel bír.