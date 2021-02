"Követeljük vissza a MET egyházi státuszát!" - Nyílt aláírásgyűjtés indult Iványi Gábor egyházáért

Bérszövetséget alakítottak azok a fővárosi közszolgáltató cégeknél működő szakszervezetek, amelyek vezetői megelégelték a béremelés halogatását, egészen pontosan a munkáltatók nulla százalékos ajánlatát.

Megelégelték a béremelés halogatását, és főleg a visszatérően nulla százalékos munkáltatói ajánlatot a fővárosi közszolgáltató cégeknél működő szakszervezetek, ezért néhányan közülük mostantól bérszövetséget alkotva egyesített erővel fognak fellépni a tulajdonosnál, a Fővárosi Önkormányzatnál és cégeinél azt követelve, hogy biztosítson megfelelő pénzügyi forrást a dolgozók idei béremelésére. A szövetség várható akcióinak, valamint a fővárossal folytatott tárgyalásoknak a koordinálását Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke vállalta. Az alapítók – a BKV-nál és a BKK-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ), a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VTDSZSZ), a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ), valamint az FKF-nél, a FŐKERT-nél, az FTSZV-nél, a FŐKÉTUSZ-nál , és a BUDAPEST KÖZÚT-nál jelen lévő Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 2000) – felkérik a fővárosi közszolgáltatási cégnél működő szakszervezeteket, csatlakozzanak a Bérszövetséghez, ha szerintük is elfogadhatatlan, hogy idén ne emelkedjen az általuk képviselt munkavállalók bére. A Bérszövetség tagjai szerint ugyanis tarthatatlan, hogy miközben a versenyszférában több vállalatnál már javában zajlanak, netán eredménnyel le is zárultak az idei bértárgyalások, a fővárosi tulajdonú vállalatoknál esély sincs arra, hogy emelkedjenek a fizetések. Az új szerveződés tagjai természetesen tisztában vannak a járvány okozta nehéz gazdasági helyzettel, ám a béremeléstől ennek ellenére sem tekinthetnek el. Éppen most, amikor meredeken emelkednek az élelmiszerárak, s egyre költségesebb egy család fenntartása, a közszolgálati dolgozóktól sem lehet megtagadni az életszínvonal szinten tartásához szükséges béremelést – érvel a szerveződés koordinálását vállaló Kordás László, a MASZSZ elnöke. A megalakulásról és a szövetség tagjainak követeléséről a résztvevők a főpolgármestert, Karácsony Gergelyt is értesítik.