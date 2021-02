Reggeltől estig rendelt az ózdi „pszichodíler”

Baltával és késsel végzett a férfi az asszonnyal, mégis enyhébb büntetést remél.

A váddal egyező, bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tett a Tatabányai Törvényszék pénteki előkészítő ülésén az a férfi, akit nem jogerősen 17 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítéltek – írja a bírósági portál közleménye. A tényállás szerint a férfi 2019. augusztus 8-án vette feleségül a tőle külön élő nőt, akivel közösen azt tervezték, hogy az asszony első házasságából született gyermekeivel – egy családként – a férfi tatai ingatlanába költöznek. A nő az egybekelés hónapjának utolsó napján meglátogatta a férjét, aki azonban másnap – minden különösebb előzmény és ok nélkül – egy baltával többször nagy erővel fejen ütötte a feleségét, majd egy vadászkéssel három alkalommal mellkason szúrta. Az asszony a helyszínen meghalt. A törvényszéken az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője pedig enyhítésért jelentett be fellebbezést.