Egyre több olasz várost zárnak le a vírusmutációk terjedése miatt

Az Európai Uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia a biztonságáért és növelnie autonóm védelmi képességeit az összes fenyegetés elhárítása érdekében, erősítette meg a huszonhét állam- és kormányfő virtuális tanácskozása második napján, amelyet a védelmi, biztonságpolitikai és külpolitikai témáknak szenteltek.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár jelenlétében tárgyaltak az EU-NATO együttműködésről, leszögezve, hogy nem kívánnak az észak-atlanti szövetség riválisa lenni, autonóm védelmi kapacitásaikkal a transztatlanti térség biztonságához kívánnak hozzájárulni. – Ha az EU erős, az a NATO-nak is a javára válik – fogalmazott a virtuális csúcstalálkozót elnöklő Charles Michel, hozzátéve, hogy Európa a multilaterális együttműködéshez visszatérő Amerika megbízható partnere szeretne lenni a védelem- és biztonságpolitikai terén is. Emlékezetes, hogy a Trump adminisztráció rossz szemmel nézte az uniós védelmi együttműködés kibontakozását, és azt a képességek felesleges kettőzésének minősítette. Helyette az európai országok NATO-hozzájárulásának növelését követelte. A huszonhetek megvitatták az észak-afrikai országokkal fenntartott kapcsolataikat is. A régió stratégiai fontosságú az EU számára, hangsúlyozta Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök. A térségnek szánt gazdaságélénkítésre és befektetésekre a jelenlegi hétéves költségvetési ciklusban 7 milliárd eurót fog elkülöníteni az Európai Unió.