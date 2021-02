Lélegeztetőgépre került a Fidesz országgyűlési képviselője koronavírus-fertőzése miatt

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője ezt látná jónak.

- jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője péntek este a Hír TV-ben. Galgóczi Ágnes elmondta, hogy szerinte ez indokolt lenne, hiszen a plázákban az emberek ott vannak. Már egy ilyen rövid lezárási időszak is komoly eredményeket hozhat - tette hozzá, majd kijelentette: a gyerekek körében is erőteljesen terjed a vírus, ezért megfontolandó lenne az is, hogy az alsó tagozatos osztályok rövid időre digitális oktatásra álljanak át. Véleménye szerint elég volna minderre két hét, ez alatt nagyon sok védőoltást lehetne beadni, ami hatékony lenne és a járvány megfékezését szolgálná. Lapunk arról írt a korlátozásokkal kapcsolatban, hogy bár a kabinet aggódik, még sem vezet be újabb szigorításokat.