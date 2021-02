LMP: Kósa Lajos 68 millió forintnyi vesztegetési pénzt tehetett zsebre

A Kékestetőn is érvényes ez a rendelkezés.

- derült ki az önkormányzat tájékoztatásából. A közlés szerint ennek értelmében szombattól újra maszkot kell viselni Gyöngyös belterületén, valamennyi közterületen, a 6 éven aluli gyerekek kivételével a játszótereken, valamint a közterületeknek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló helyeken, különös tekintettel a piacokon. Külön felhívták a figyelmet, hogy az előírás szerint a városhoz tartozó egyéb területeken - így Farkasmályban, Mátrafüreden, Sástón, Mátraházán, valamint a Kékestetőn is kötelező a maszk hordása. Ettől csak a parkokban, a zöldterületeken, az erdőben és sporttevékenység közben lehet eltekinteni. Korábban Gyöngyös nem éppen pozitív színben került a híradásokba. Lapunk is beszámolt arról , hogy a város baloldali polgármestere, Hiesz György soron kívül adatta be magának vakcinát. Később kiderült, felesége ugyancsak megkaphatta a vakcinát.