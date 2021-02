Hivatalos: március 16-ig mindenképpen maradnak a korlátozások

Hiába alakul drámaian a koronavírus-járvány, a kormány tovább küzd a migránsok és az egyedülálló örökbefogadók ellen is.



A szombat éjjel a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányrendelet szerint 2021. március 16-ig lehet alkalmazni a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló módosított kormányrendeletet.

Ez a gyakorlatban nem tesz mást, minthogy nemzeti ünnepünk másnapjáig mindenképpen hatályban marad a tavaly novemberben elrendelt este nyolc és reggel öt óra közötti kijárási tilalom. Továbbá változatlan a többi járványügyi korlátozás és intézkedés is, a többi között a gyülekezési tilalom, az éttermek, a szállodák zárva tartása, a zártkapus sportmérkőzések, a közép- és felsőfokú oktatásban elrendelt digitális munkarend, de természetesen megmaradnak a szigorú maszkviselési szabályok is.

A Magyar Közlönyben mindemellett megjelent még több mint kéttucatnyi rendelet is, amelynek egy része szintén kapcsolódik a járványügyi intézkedésekhez. Ezek között szerepel a gazdaságvédelminek nevezett bértámogatás, a digitális oktatásban résztvevők számára az ingyenes internethasználat biztosítása. Ilyen például a gazdasági és üzleti célú külföldi utazásokat szigorító, a háziorvosi szolgáltatók finanszírozását szabályozó rendelet is. Megjelentek „más tematikájú” kormányrendeletek is, így például „a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” meghosszabbítása szeptember 7-ig. Ugyanígy kihirdették az örökbefogadási szabályok módosítása, amelynek értelmében az egyedülállók kérelméről ezután Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter dönt majd. Az új rendeletek között szerepel néhány önkormányzat támogatása és adósságátvállalása, valamint húsz állami ingatlan egyházi tulajdonba adása is.