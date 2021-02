Eloltották a fonyódi nádtüzet

Így a fizetős parkolás ideiglenes megszűnésével sem kell elbocsátani őket.

Parkolóőreink is segítenek a II. kerületi közterületek takarításában - közölte a kerület polgármestere.

Őrsi Gergely megemlítette, bár már jó ideje nincs fizetős parkolás, a parkolóőrök folyamatosan segítenek a járvány elleni védekezésben. Így tettek az első hullám idején is, így tettek, amikor a kötelező közterületi maszkviselés bevezetésekor maszkot osztottak, és most is, amikor a tavasz közeledtével besegítenek a közterületi takarításokba. "Ezúton is nagyon köszönöm parkolóőrkollégáink rugalmasságát!" - zárta bejegyzését a politikus.