Meghalt Milan Bandic, Zágráb polgármestere

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) jóváhagyta szombaton a Johnson and Johnson által kifejlesztett, egykomponensű oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását az új típusú koronavírusos megbetegedések megelőzése érdekében.

Az FDA tájékoztatása szerint az egyetlen injekcióból álló oltóanyag 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 súlyos szövődményeinek kialakulását, és ezt három földrészen végzett klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá. Az adatok alapján az amerikai gyógyszergyártó oltóanyaga erős védelmet biztosít a dél-afrikai vírusvariánssal szemben is. A közepesen súlyos megbetegedést a vakcina az esetek kétharmadában akadályozta meg sikeresen. "Minél több nagy hatásfokú vakcinát tudunk bevetni, annál jobb" - fogalmazott a jóváhagyás előtt Anthony Fauci, az amerikai szövetségi kormány járványügyi illetékese. Az első szállítmányokat hétfőn kezdik kiküldeni, és a Johnson and Johnson azt ígéri, hogy március végéig 20 millió adagot tud kiszállítani, nyárig pedig összesen 100 milliót. A vállalat az Európai Unióban és az Egészségügyi Világszervezetnél is kezdeményezte a vakcina jóváhagyását, amelyből az év végéig egymilliárd dózis legyártását ígéri. Az új típusú koronavírus messze az Egyesült Államokban szedte legtöbb áldozatát, ahol már több mint 28 millióan kapták el a vírust, és félmillió ember halt bele a Covid-19-be. Az országban december óta oltják az embereket. Eddig a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagát engedélyezték, amelyek a Johnson and Johnson vakcinájánál magasabb fokú védettséget nyújtanak két dózis beadása után.