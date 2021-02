Teljeskörű ellenzéki előválasztás lesz augusztus közepétől

Folyamatosan nő az aktív fertőzöttek és a kórházban, lélegeztetőgépen ápoltak száma.



Vasárnap reggelre 4 469 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 428 599-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 72 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 974-re emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató oldal . Jelenleg 5 482 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 524-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 92 497, a gyógyultaké pedig 321 128.

Eddig 677 682 ember kapott oltást, közülük 249 499-en már a második adagot is megkapták. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 ember beoltására van lehetőség. A tájékoztató oldal arra is emlékeztet: az Operatív Törzs és az oltási munkacsoport az oltási stratégia módosításán dolgozik, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. – Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen – állítják.