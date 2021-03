Senki sem tud elmenni a Lánchíd mellett: egyre kapósabb filmes helyszínként Budapest

Hiába a fantázia, a felvételi idején el sem tudta volna képzelni Aujeszky Nóra, hogy a színművészetin a jogi tudására lesz szükség. Ahogy azt sem, hogy harcról és bajtársakról fog majd beszélni.

Amellett, hogy televíziós műsorkészítést tanul, jogász is. Melyiket tartja a legfontosabbnak az SZFE jogi ügyei közül? A legdurvább jogsértés az volt, amikor az egyetem fenntartója betiltotta az oktatást november 6-án, 27-én és december 21-én. Mindháromszor a bírósághoz fordultunk és megkaptuk az azonnali jogvédelmet. A felfüggesztést a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokkal indokolták. A hivatkozási alapot az első betiltás után teremtette meg egy kormányrendelet. Érdekes módon más egyetemeknek nem kellett ezzel az eszközzel élniük. A személyre szabott kormányrendelet miatt a bíróság az Alkotmánybírósághoz (AB) fordult. A mi, modellváltó törvényt támadó beadványunk is az AB előtt van október óta. De miután a „sima” alkotmánybírósági panasznak nincs határideje, bármeddig elhúzhatják a döntést, így megfosztva minket a jogorvoslat lehetőségétől. Viszont, ha a bíróság fordul hozzájuk, 90 napon belül kötelesek eljárni. Hány jogi ügyet visznek? Hetente kell újat indítanunk. Ebben közrejátszik, hogy a kuratórium már a negyedik Szervezeti és Működési Szabályzatot rakta össze, az ebben lévő módosításokat negyedszer kellett megtámadnunk. Most épp a tanulmányi bizottságot alakítanák át úgy, hogy a kancellár is delegálhasson két főt a tanulmányi, fegyelmi és szociális ügyekkel foglalkozó bizottságunkba. Az Oktatási Hivatalt és az Innovációs és Technológiai Minisztériumot támadjuk legalább 4-6 perben, mert vitatott az is, hogy hogyan került állami fenntartásból magán fenntartásba az egyetem. Egy nap alatt történtek meg bejegyzések, átadások, miközben nem volt garancia arra, hogy az alapítvány tudja működtetni az egyetemet. Ahogy a mai napig sincs. Maga a modellváltás is jogszerűtlen. Hogyan lehet olyan törvényt alkotni, amely korlátlan uralmat biztosít egy ötfős testületnek, akik leválthatatlanok? 2022-től a minisztérium az utolsó kis köldökzsinórt is elvágja. Addig a miniszter az alapító jogok gyakorlója. Ezért fordultak rendszeresen hozzá? Igen. Ő az, aki visszahívhatja a kuratóriumi tagokat abban az esetben, ha veszélyeztetik a feladatot. És háromszor betiltani az oktatást igenis veszélyezteti az egyetem működőképességét. Rajtunk múlt, hogy folytattuk a tanulást, ami online keretek között megoldható volt, mert így nem tudtak kizárni a teremből minket, amire volt példa októberben. Ez sokkal keményebb harc, mint amire fel voltunk készülve, de közben a napok edzenek minket. Az a kollégista, akinek a szobájában egy tévéstáb forgatott, tett feljelentést? Úgy tudom, hogy folyamatban van. Ez jelen pillanatban szabálysértés, de gondolkodunk súlyosabb jogi lépéseken, amelyek a személyiségi jogot védik. Ezt azonban alaposan át kell gondolnunk, mert nem szeretnénk, hogy a nagyon hosszú perekkel végül az járjon a legrosszabbul, akit megsértettek. A tanárok sztrájkjával kapcsolatban is jogorvoslati eljárás indult. A sztrájkot azonnal jogellenesnek minősítette a fenntartó, és sem a fenntartó, sem a munkáltató nem ült le tárgyalni a sztrájkbizottsággal. A sztrájkjog nagyon erős jog, amelyet nemzetközi szerződések védenek. Háromszor mondta ki a bíróság, hogy a színművészetis tanárok sztrájkja jogszerű. Kimondta, hogy jogszerű az autonómiakövetelés is, mert annak léte vagy nemléte összefügg a munkahelyi körülményekkel. A kuratórium szeret úgy tenni, mintha az autonómia egy távoli fogalom lenne, miközben ez az európai értékünk nagyon praktikus is. Arról szól, hogy hogyan működik egy egyetem. Arról, hogy egyebek mellett a szenátus amely – lévén benne hallgatói képviselet és oktatók – leképezi az egyetemet, rektort választ. Nem véletlen, hogy a rektori posztra pályázni kell, és az egyetem választja a rektort, nem a fenntartó jelöli ki. Itt, ahol a kuratórium jelölte ki az intézmény vezetését, felborult a fékek és egyensúlyok rendszere. Több mint egy év telt el azóta, hogy Upor László rektort nem nevezte ki Áder János. Egészen abszurd volt, ahogy kihasználtak egy joghézagot. Ami azért volt, mert a jogalkotó nem készült fel arra, hogy egy megválasztott rektort nem terjeszt fel a miniszter, és nem nevezi ki a köztársasági elnök. Kiírtak már új rektori pályázatot? Még a szenátust sem hívták össze. Pedig megtehették volna, mert a szenátus a szeptemberi lemondás után egy egész hónapot kitöltött. A kuratórium egy levelében megígérte, hogy január 31-ig lesz szenátus. Most február vége van. Hol a szenátus? Elhangzott: az autonómia kérdését felfújta az SZFE hallgatósága. Akkor az Európa Tanács is felfújta. Novemberben az Európa Tanács parlamenti közgyűlése kiadott egy állásfoglalást azzal, hogy Magyarország, Törökország, Azerbajdzsán és Oroszország haladéktalanul vonja vissza autonómia korlátozó intézkedéseit.



Szarka Gábor a párbeszédet hiányolja. Nyitottak a párbeszédre, miután mindent eldöntöttek, és mindent elvettek tőlünk. Tárgyalni tavaly februárban kellett volna. Sőt, jóval előbb. Két hónap alatt kidolgozni egy modellváltást? Érdekes módon minden művészeti egyetem kapott egy év haladékot. Mi nem. Hogyan alakították meg a Freeszfe Egyesületet? Én az utolsó pillanatig hittem, és valahol még most is hiszek abban, hogy visszakaphatjuk az autonómiát, elvégre – ahogy Upor László mondta – az egyetemi autonómia olyan, mint a levegő, természetesnek kellene lennie. De miközben a visszatérésért küzdöttünk, kezdettől fogva gondolkodtunk a fórumainkon azon, hogy hogyan újítsuk meg az egyetemet. És voltak, akik úgy gondolták, hogyha tényleg szabad egyetemet akarunk, azt csak mi csinálhatjuk meg. Ehhez ad jogi keretet az egyesület. Csak színművészetis hallgató csatlakozhat az egyesülethez? Kezdeti szakaszban vagyunk, most ez a nagyjából 80 ember mind SZFE polgár, de nem exkluzív klubként, hanem nyitott műhelyként akarunk működni. Van „kettős állampolgárság”? A kuratórium által vezetett egyetemen maradók tagjai lehetnek az egyesületnek? Igen. Lehet felvételizni a Freeszfe-hez? A mostani potenciális felvételizők nagyon nehéz választás elé kerültek, ők vannak a legrosszabb helyzetben. Bárcsak ígérhetnék nekik bármit! De sajnos nem tudok, mert még csak azt próbáljuk kitalálni, hogyan maradjunk a víz felszínén. Felmerült, hogy külföldi egyetemhez csatlakozzanak? Az SZFE-nek hagyományosan jók a nemzetközi kapcsolatai. Nyitottak vagyunk erre továbbra is, és keressük azokat a lehetőségeket, hogy külföldi színházakkal, egyetemekkel együttműködjünk. Szükség van arra, hogy a képzés egyetemi szintű legyen? Gondolkodunk, hogyan működjünk a legszabadabban, alkotóműhelyként. Tanulunk, de úgy tanulunk, hogy közben alkotunk. Nehéz szétválasztani a kettőt. Keressük annak lehetőségét, hogy elismerjük a képzést és ismét keresünk épületet is. A Damjanich utcai eset után nagyon sok felajánlást kaptunk. Televíziós műsorkészítést tanul. Mit gondol a hazai média helyzetéről? Amikor felvételiztem, úgy gondoltam, hogy nincs jó közszolgálat, de majd mi csinálunk. A viták például rettenetesen hiányoznak a médiából. Leülne vitázni Vidnyánszky Attilával? Igen. Leültünk volna Novák Emillel és Zalán Jánossal is vitatkozni a köztévében októberben, de a stáb lemondta, technikai hibákra hivatkozva. Úgy látszik, ezeket azóta sem oldották meg. Mit gondol arról, hogy sokan önökben látják a kormányváltó forradalmárt? Felemelő és inspiráló a támogatás. Az ellenállásunk nem tudott volna fennmaradni, ha nem álltak volna mellénk. De hisszük, hogy mindenkinek a maga területén kell harcolnia a változásért. Nem tudjuk mások konfliktusait feloldani. Ha mindenki megtenné a kis lépéseket a saját helyzete megváltoztatásáért, és segítenénk egymást, ez egy nagyon szép jövőképű ország lenne. Érzékelte a többi hazai egyetem diákjainak szolidaritását? Abszolút. Így jött létre a Titkos Egyetem. Több egyetemen is azon dolgoznak hallgatók, hogy a fórumkultúra náluk is megvalósulhasson. Mint egy franchise? Igen, de ez a többi egyetem hallgatóinak önszerveződéséből alakult ki. A pécsi, szegedi egyetem diákjaival is kapcsolatban vagyunk. Mi kis egyetem vagyunk, itt sem volt könnyű megszervezni, az ő intézményeik sokkal nagyobbak, ezért nagyon nehéz a dolguk. Bajtársak vagyunk a szó minden értelmében. Amikor 2018-ban felvételizett, sejtette, hogy két-három év múlva ilyen szavakat fog használni: harc, bajtárs? El sem tudtam képzelni, hogy ilyen közösségben, ilyen feladatokkal találkozhatok. A múlt tanévben a színművészetin passziváltattam, hogy befejezhessem a jogi egyetemet. Nyáron végeztem, az egyetemfoglaláshoz már jogászként csatlakoztam. Ezt sorsszerűnek érzem.