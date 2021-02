NB I: kevés volt a két gól előny az FTC-nek

Hiába vezetett 2-0-ra az FTC, végül 2-2-vel zárult az MTK elleni idegenbeli mérkőzése az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában.

Egymás után második idegenbeli bajnoki mérkőzésén történt meg a címvédő és nagy előnnyel listavezető FTC-vel, hogy hiába vezetett 2-0-ra, végül be kellett érnie a 2-2-es döntetlennel. Szerhij Rebrov vezetőedző a lefújás után azt mondta, a nagy előny a tabellán lehet ennek az oka.

„Ez az előny egyfajta kibúvót ad a játékosoknak, mert tudják, ha hibáznak, akkor is nagy különbséggel vezetjük a tabellát – mondta Rebrov. – Ha kisebb lenne az előnyünk, akkor nem számíthatnának erre. Egy Bajnokok Ligája-szereplés után nyilván a szurkolók is többet várnak a csapattól. Olyan szempontból viszont büszke vagyok a fiúkra, hogy igen, veszítünk pontokat, de így is nagy pontelőnnyel megyünk a bajnokságban.” A ferencvárosiak egy tizenegyest is kihagytak, a csereként beállt Mak gyenge, rosszul helyezett lövését hárította könnyedén Mijan Milatovic, az MTK kapusa. A házigazdáknál a ferencvárosiaktól januárban szerződtetett Varga Roland büntetőből szerezte meg a kék-fehérek egyenlítő találatát. A 31 éves játékos új klubjában hét mérkőzésen ötödik gólját szerezte. A találkozót követően az M4 Sport riportere arra volt kíváncsi, nem érzi-e úgy a futballista, hogy ismét helye lenne a válogatottban, illetve szokott-e arról álmodni, hogy pályára lép a nemzeti csapatban a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon? „Nem az én dolgom annak eldöntése, hogy beférek-e a válogatottba, ezért annyit tudok tenni, hogy minden meccsen igyekszem a maximumot nyújtani – hangsúlyozta Varga. – Nem szoktam az Eb-ről álmodni, természetesen fantasztikus lenne játszani ezen az eseményen.”



A Felcsút-Honvéd találkozók mindig pikánsak, hiszen a vendéglátók a kispestiek és a világ egyik legjobb labdarúgójának, Puskás Ferencnek a nevét elvették a fővárosiaktól. A Honvéd, ha már a legendájának a nevét nem használhatja, a pályán állt méltó bosszút, 0-1-ről fordítva 2-1-re nyert és elvitte a három pontot Felcsútról. Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője szerint a középpályán nem nyújtott megfelelő teljesítményt a csapata, ezen kívül úgy vélte, a Honvéd második gólja előtt jogos tizenegyest kapott a vendégegyüttes, de szerinte az ő együttese is került hasonló helyzetbe, amikor a játékvezető nem sípolt. Ezek az esetek csak akkor lesznek elkerülhetők, ha a magyar futballban is lesz videóbíró. Ennek bevezetését a következő szezontól tervezik, hogy a gyakorlatban mikor lesz VAR a magyar bajnokikon, az megjósolhatatlan. Horváth Ferenc, a kispestiek trénere büszke volt csapata játékosaira, a szakember abban bízik, hogy játékosai elhiszik, nemcsak odaadóan képesek küzdeni a mérkőzéseken, hanem tudnak nyerni is. A záró találkozón a Zalaegerszeg a fehérváriakat fogadta és 2-0-ra kikapott. A vendégek a megbízott vezetőedző, a korábbi asszisztenstréner, Szalai Tamás irányításával szerdán kiejtették a Magyar Kupából az FTC-t. Szalai azonban csak április 1-ig maradhat, egyrészt, mert nincs megfelelő végzettsége a vezetőedzői feladatok folyamatos ellátásához az élvonalban, másrészt érkezik Szabics Imre, aki az osztrák válogatott másodedzői pozícióját hagyja el. A korábbi válogatott csatár azért nem jöhet hamarabb, mert Ausztriában ragaszkodtak hozzá, hogy a három márciusi világbajnoki selejtezőn még maradjon a nemzeti együttesnél. Szabics azt mondta, legalább tíz évig szeretne a fehérváriaknál dolgozni: fantasztikus lenne, ha ez sikerülne, de nagy összegben (sőt kicsiben sem) nem fogadnánk erre.