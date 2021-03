Meghalt 84 covid-beteg, 4326 új fertőzöttet regisztráltak itthon

Döntéshozói szinten sincs egyetértés arról, hogy valamennyi köznevelési intézmény átálljon-e digitális munkarendre.

Egy hét alatt majdnem a duplájára emelkedett azoknak az általános iskoláknak a száma, ahol valamilyen járványügyi intézkedést kellett hozni koronavírus-fertőzések miatt. Február 19-én, pénteken még 277 iskola volt érintett az Emberi Erőforrások Minisztériuma lapunknak küldött tájékoztatása szerint, egy héttel később, február 26-án pedig már 516 olyan iskoláról számolt be az operatív törzs, ahol rendkívüli szünetet, illetve egy-egy osztályban vagy az egész intézményben digitális munkarendet kellett elrendelni – ez az általános iskolák mintegy 17 százaléka. Nagy Erzsébet általános iskolai tanár, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) pécsi ügyvivője szerint a járványügyi szabályokat nehéz betartani az iskolák falain belül – elmondása szerint náluk 25-28-an ülnek egy 20 fős osztályteremben – de a jó idő beköszöntével az iskolai és a közterületi játszótereken is egyre nagyobb a tömeg. Bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ tavaly májusban kiadott egy útmutatót a játszóterek üzemeltetéséhez és használatához járványhelyzet idejére, de a legtöbb higiénés és távolságtartással kapcsolatos szabály valóban betarthatatlannak tűnik. Nem meglepő, hogy számos önkormányzat döntött úgy, inkább lezárják a játszótereket – például Kazincbarcikán még most is tilos a játszóterek látogatása. Sok helyen azonban feloldották a tiltást. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke és Gödöllő polgármestere, Gémesi György lapunknak azt mondta: Gödöllőn látogathatók a játszóterek, de a maszkviselést – mint minden közterületen – kötelezővé tették. A héten pedig megvitatják, szükségesek-e további szigorítások. Ugyanakkor szerinte ebben a kérdésben is az operatív törzsnek kellene egységes döntést hoznia. A PDSZ pénteken levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt rendeljen el digitális munkarendet valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén. Úgy tűnik azonban, hogy ennek szükségességéről döntéshozói szinten sincs egyetértés. A hvg.hu érdeklődésére az operatív törzs pénteken azt közölte, a teljes iskolai lezárást az adatok még nem támasztják alá. Néhány órával később, a Hír TV péntek esti műsorában Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője viszont már arról beszélt, a járványügyi adatok szerint a gyerekek körében erőteljesen terjed a fertőzés, ezért megfontolandó lenne, ha egy rövid időre – két hétre – az iskolák minden évfolyamán átállnának digitális oktatásra. Vasárnap lapunk is érdeklődött a Koronavírus Sajtóközpontnál, Galgóczi Ágnes nyilatkozata után változtattak-e álláspontjukon, de megkeresésünkre ugyanazt a választ kaptuk, mint a hvg.hu: szerintük a teljes lezárás szükségességét az adatok továbbra sem támasztják alá, de az operatív törzs és a kormány folyamatosan nyomon követi a járványhelyzet alakulását, és indokolt esetben meghozza a szükséges döntéseket. Nagy Erzsébet szerint ebből az látszik, hogy – mint fogalmazott – „nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal”. Mint mondta, a kormány járványügyi intézkedéseit eddig is leginkább a káosz jellemezte, de a fentiekből az is kitűnik, hogy nem a szakértői javaslatok és a járványügyi adatok alapján, hanem politikai alapon mérlegelnek. – Erre már nagyon nincs idő, az iskolákat már rég be kellett volna zárni – vélekedett. Hozzátette: tapasztalatai szerint a „szükséges döntések” is egyre lazábbak, például a tanárok, iskolai dolgozók tesztelését már mindenki elfelejtette, pedig ha ez szervezetten zajlana, sokkal több esetre derülhetne fény. Emlékeztetett: legutóbb a karácsonyi szünet utolsó hétvégéjén volt lehetőség a pedagógusok széleskörű tesztelésére.