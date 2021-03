Rendőrkéselés Újpesten: az ügyészség befejezte a nyomozást

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt folytatott eljárást.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint 2020. december 24-én 06 óra körül, az egyszerre több bódító szer hatása alatt álló 35 éves férfi – ismeretlen okból – megjelent az újpesti társasház lépcsőházában, ahol több emeleten is artikulálatlanul hangoskodott, és a lépcsőkorlátot, valamint a bejárati ajtókat ütötte és nagy erővel rugdosta. A helyszínre érkező járőrök a zavartan viselkedő, náluk megközelítőleg 20 centiméterrel magasabb és 25-30 kilogrammal nehezebb férfit – mivel felszólításaiknak nem tett eleget – meg akarták bilincselni, azonban az elkövető eközben váratlanul rájuk támadt. A férfi ellökte a rendőröket és hirtelen egy 15 cm pengehosszúságú bajonettszerű kést vett elő a ruházatából és – azért, hogy megölje – azzal többször megszúrta a térdelő helyzetben lévő rendőr fejét, vállát, hasát és mellkasát. Ekkor a járőrtárs rendőrnő elővette a szolgálati maroklőfegyverét és a további támadás megakadályozása végett több lövést adott le először az elkövető végtagjai irányába, majd a testére. A férfi ezt követően azért, hogy őt is megölje, a hátráló rendőrnő felé indult, a falnak lökte és nyakon akarta szúrni. A rendőrnő összesen 11 lövést adott le – 9 lőtt sérülést okozva –, melyek közül csak az utolsó kettő, az elkövető mellkasa irányába leadottak hárították el a támadást. A rendőrség által lefolytatott parancsnoki kivizsgálás szerint az elkövetővel szemben alkalmazott testi kényszer és a fegyverhasználat jogszerű, szakszerű és arányos volt. A nyomozás ezen túl az is megállapította, hogy a rendőrök végig, az első támadást követő intézkedés során jogos védelmi helyzetben voltak, a saját, illetve a társuk életét mentették, erre tekintettel felelősségük az ügyben kizárható. Amennyiben az elkövető életben marad, büntetőjogi felelősség terhelte volna amiatt, hogy a vele szemben jogszerűen intézkedő rendőröket meg akarta ölni, büntethetősége az elkövetést követően azonnal bekövetkezett halála miatt azonban megszűnt - zárul a közlemény.