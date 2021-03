Toroczkai László a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje

Az országos tisztifőorvos kérte a járványügyi és higiénés szabályok betartását, mert jelentős emelkedés esetén újabb szigorítások várhatóak.

A koronavírusjárvány harmadik hulláma miatt a kormány március 15-én éjfélig meghosszabbította többek között a beutazási korlátozásokat. Már hat hónap telt el a határellenőrzések ideiglenes visszaállítása óta – emlékeztetett Kiss Róbert alezredes az Operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Közlése szerint a mai napon a határokon jól lehet haladni, néhol kisebb várakozásokra kell számítani. Felhívta a figyelmet arra, hogy a járvánnyal összefüggésben rendszeresen megjelennek a csalók. Már a járvány elején előkerültek akik „csodaszereket”, majd illegális oltásokat kínáltak. Kiss Róbert hangsúlyozta, hogy biztonságos oltásokhoz csak az államon keresztül lehet hozzájutni. Az elmúlt hétvégén 618 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt. Pénteken Zuglóban egy sörözőben 23-an tartózkodtak, nyolcan a sörözőben vett alkoholt fogyasztottak. Egy Jókai téri sörözőben szintén többen fogyasztottak alkoholt. Közigazgatási eljárásban vizsgálják az üzemeltetők felelősségét. Hétvégén több mint 12 ezer házi karantént rendeltek el, így jelenleg 34 716 van az országban.



Müller Cecília országos tisztifőorvos beszámolóját azzal kezdte, hogy világszerte tombol a járvány.

Azt látni, hogy számos európai országban az egészségügy a teljesítőképességének határához érkezett. Úgy fogalmazott, hogy soha nem kellett még olyan komolyan venni a járványt, mint most. Az a cél, hogy a lehető legkisebb fertőzésszám történjen naponta, de a járvány az egész világot próbára teszi. Azt mondta, hogy még a második hullám vége előtt elindult egy intenzív emelkedés, ezt látjuk Magyarországon is. A járványügy adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 4 326 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 432 925-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 84, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 058-ra emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 322 956, de az aktív fertőzöttek száma is 94 911-re emelkedett. Kórházban 5 679 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 537-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta, hogy a súlyosabb esetek száma is emelkedett. Hétfőn hajnalban 280 ezer Szputnyik V vakcina indult el Magyarországra. Ez egy jelentős szállítmány, nagy mértékben lehet megnövelni az „oltakozók” számát. Úgy véli, nagyon kedvezően alakult a beoltottak száma Magyarországon, mivel már több mint 685 ezer ember megkapta a védőoltást. Kérte, hogy mindenki gondolja át, amikor a védőoltásról dönt, mert időt veszíthet az, aki nem fogadja el a felkínált vakcinát. Bejelentette, hogy Málta és Dánia után Magyarország lakosságarányosan a 3. leginkább átoltott ország lett az EU-ban. Emlékeztetett arra, hogy módosítanak az oltási stratégián . Eszerint a Pfizer-BioNTech által gyártott Comirnaty vakcinák esetében a második adag vakcina beadási ideje az első adag beadását követő 3 hét helyett 35 napra (öt hétre), míg az AstraZeneca Covid-19 Vaccine alkalmazása során 4-ről 12 hétre (három hónapra) módosul. Hangsúlyozta, hogy a védőoltások beadásával az egészségügy terhelése is csökkenthető. Arról beszélt, hogy az a cél, hogy az első adag vakcinát minél többen, minél hamarabb megkapják. Kutatások szerint azonban a második adag későbbi beadása nagyobb hatékonyságot eredményezett. Az Egyesült Államokban engedélyezték a Johnson and Johnson vakcináját , és kezdeményezték az európai engedélyezését is, amely az európai gyógyszerhatóság szerint egy-két héten belül megtörténhet. Müller Cecília elmondta, hogy a szennyvíz-vizsgálatok alapján mindenhol emelkedés várható, nő a szennyvizekben a vírus örökítő anyaga. Különösen nagy mennyiségű az emelkedés Békéscsabán, Budapesten, Kecskeméten és Szekszárdon. Kérte a járványügyi és higiénés szabályok betartását, mert jelentős emelkedés esetén újabb szigorítások várhatóak.Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy szó sincs arról hogy elhagynák a második adag vakcinát, azt mindenki megkapja, mert a Janssen vakcináján kívül mindegyik oltásból két adag szükséges. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője múlt héten megállapította, hogy javasolt lenne az alsós osztályokban is a digitális oktatás bevezetése. Müller Cecília szerint mérlegelik ezt a lehetőséget is, mert nem zárhatjuk ki, hogy szükség lesz még további intézkedések bevezetésére. Az új oltási protokoll március 1-jétől érvényes. Aki már megkapta az első adagját, és kapott a második oltásra időpontot, annak az esetében nem változik az időpont. Hétfőtől vezetik be az új rendet.