Harmadik hullám - Egyelőre állják a sarat az oktatási intézmények

Az önkormányzat közel tízezer tesztet biztosított a lakóknak.

- derült ki a Főpolgármesteri Hivatal lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. Mint írták, ez azt jelenti, hogy a vírus itt van, nem lankadhat a figyelem, mindenkinek továbbra is be kell tartania a szabályokat a maszkviseléssel, távolságtartással, fertőtlenítéssel kapcsolatban. Hangsúlyozzák, a negatív teszteredmény önmagában nem adhat teljes biztonságot, hiszen az a pillanatnyi helyzetet mutatja, annak birtokában is fontos a biztonsági szabályok betartása. A pozitív tesztet produkálók karanténba vonulásával megállítható a továbbfertőzés, illetve időben megkezdődhet az ebbe a csoportba tartozók gyógykezelése is. Budapest vezetése szerint a valódi megoldást a tömeges oltás jelenti. Ehhez az önkormányzat már készített egy oltási tervet, amelyet bemutatott az illetékes államtitkárnak. A hivatal jelezte, a főváros 10 oltópont megnyitásáról egyezett meg a kormányzattal. Mint azt a Népszava is megírta , december 19-e és 23-a között már zajlott a fővárosban egy önkéntes tesztelési program. A legutóbbit február 18-27. között szervezték meg.