Tordai Bence szerint Varga Mihály meglökte őt, a pénzügyminiszter provokációról beszél

Toroczkai László pártelnök lesz a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokon - jelentette be Dúró Dóra elnökhelyettes hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta azt is, hogy mind a 106 egyéni körzetben állítanak jelöltet. Ezzel is jelezni kívánják, hogy szemben állnak az elmúlt 30 év politikájával, amit a nemzeti vagyon elherdálása és a szuverenitás visszaszorulása jellemzett - fűzte hozzá. "A Mi Hazánk Mozgalom értékelése szerint a balliberális tömb kormányzása Magyarország gyors halálát, míg a Fidesz kormányzása Magyarország lassú halálát jelentené" - fogalmazott a politikus. A sajtótájékoztatón Toroczkai László pártja legfontosabb céljának a szuverenitás elvesztésével fenyegető államadósság-csapda elkerülését, illetve "a jelenleg nem létező" magyar nemzetgazdaság helyreállítását nevezte, a magyar emberek munkáján, illetve a magyar vállalkozások és a mezőgazdaság támogatásán keresztül. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt ma Magyarországon, amely az alapvető kérdésekben hasonló álláspontot képviselő Fidesztől és a balliberális tömbtől eltérő utat képvisel - szögezte le, hozzátéve: a pandémia új világrend kialakításához vezet, a Fidesz és a balliberális tömb pedig "ugyanazt a bénultságot képviseli", ami a gazdagok gazdagodásához és a szegények további elszegényedéséhez, illetve az államok eladósodásához vezet. Úgy vélte, ha folytatódnak a lezárások, akkor az államadósság olyan mértékű lesz, amelyet "nemcsak a gyermekeink, hanem még az unokáink is nyöghetnek". A programjukról Dúró Dóra kifejtette, a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a képviselők mentelmi jogát, írni-olvasni tudáshoz kötné a szavazati jogot, az oktatásban szegregálna, népszavazást tartana az uniós tagságról, betiltaná "az iskolai homoszexuális propagandát", hatályon kívül helyezné a trianoni békeszerződést, továbbá amely szerint létezik cigánybűnözés, és amely az általa vezetett településeken földosztásba kezdett. Jelezte: azért választották március 1-jét a miniszterelnök-jelöltjük megnevezésére, mert ezen a napon választották kormányzóvá Horthy Miklóst. Kérdésre válaszolva Toroczkai László arról beszélt, hogy a balliberális tömböt a Gyurcsány Ferenc által képviselt "magyar-, család- és emberellenes ideológia gyűri maga alá".