Nem ad több pénzt a zöldeknek a kormány

Míg az LMP társelnöke szerint a kormány évi 70 millió forinttal kiszúrja az állam feladatait nagy mértékben kiegészítő-átvállaló környezetvédő civilek szemét, addig a kabinet szerint ez így teljesen rendjén van.

Míg 2008-ban az akkori szocialista zöldtárca 225 millió forint támogatást osztott szét a környezetvédelmi szervezetek előtt is nyitva álló Zöld Forrásból, addig a keret 2009-ben 150 millióra, 2010-ben 120 millióra, 2012-ben, már az Orbán kormány alatt 85 millióra, 2013-ban pedig 70 millióra csökkent, amely „szánalmas” szint azóta is változatlan – rótta fel az egyaránt illetékesnek tekinthető agrártárcának, illetve Innovációs és Technológiai Minisztériumnak (ITM) felvetett írásbeli kérdéseiben Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke. Az ellenzéki párt módosító indítványaival ezt évek óta sikertelenül igyekszik növelni. Pedig a zöld szervezetek olyan, az állam által el nem látott feladatokkal foglalkoznak, mint például a természetvédelem, a tanácsadás, a természetkárosítás felderítése, a környezetvédő megoldások népszerűsítése, különböző kampányok, rendezvények és nyilatkozatok. (Az ellenzéki képviselő három tucat tevékenységet sorol fel.) Az agrártárca elvben szintén elismeri a civilek hasznát. Ehhez képest Schmuck Erzsébet meglátása szerint a kormány gyakorta vegzál civil szervezeteket, a közvéleményt is ellenük hangolva. Nagy István agrárminiszter válaszában partnernek nevezi a környezet- és természetvédő szervezeteket. A tárca és jogelődei 27 éve támogatják a Nemzeti Környezetvédelmi Programban nevesített célok mentén a zöld társadalmi szervezeteket. Az évente beérkező 120-130 pályázatból 50-55 kap támogatást. Ennek 70 százaléka a vállalt szakmai programokra költhető és csak 30 százalék fordítható működésre, amire inkább a Nemzeti Együttműködési Alapot (NEA) ajánlja. Az ITM-nek írt levelében Schmuck Erzsébet felhánytorgatta az önálló környezetügyi tárca megszüntetését. Rávilágított hogy bár a civilek számos, ma a szaktárca hatáskörébe tartozó területen tevékenykednek, az ITM mégsem biztosít számukra támogatást. Az ITM például az Országos Környezetvédelmi Tanács keretében biztosít vélemény-nyilvánítási lehetőséget a civileknek – szögezte le válaszában Schanda Tamás miniszterhelyettes. De kitölthették a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát előkészítő kérdőívet is. A KEHOP-programon keresztül igényelhettek (uniós) támogatást is. Pályázhattak hulladékkal kapcsolatos akciókra a „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében. Az Európai Hulladékcsökkentési Héten túl is biztosítottak támogatást civileknek. Illetve a NEA társadalmi felelősségvállalási kollégiumot ajánlja a környezetvédők figyelmébe. Levele végén Schanda Tamás pontosan foglalja össze a kormány véleményét: szerintük az LMP-társelnök által felvetett témakörben most minden úgy jó, ahogy van, ezért nincs szándékukban változtatni.