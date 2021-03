A WHO szakértői nem javasolják a hidroxiklorokin használatát a Covid-19 ellen

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői szerint erősen ellenjavalt a hidroxiklorokin nevű gyulladáscsökkentő gyógyszer használata a koronavírus okozta Covid-19 betegség gyógyítására, mert nincs számottevő hatása a betegség lefolyására.

A WHO ajánlásait megfogalmazó testület (GDG) szakértői a BMJ nevű brit orvosi szaklapban kedden közzétett jelentésükben azt javasolják, hogy az orvosok ne használják a koronavírus-járvány elleni harcban az eddig malária és néhány autimmun betegség kezelésére alkalmazott gyógyszert, és "nem érdemes" további kutatásokat végezni vele. A szakértők ezt az "erős ajánlást" hat, összesen több mint hatezer ember részvételével végzett véletlenszerű kontrollkísérlet alapján adták ki. A Reuters ezzel összefüggésen emlékeztet arra, hogy tavaly márciusban Donald Trump akkori amerikai elnök azt mondta, hogy a hidroxiklorokin fordulatot hozhat a koronavírus-járványban. Azt is mondta, hogy ő maga is szedte ezt a gyógyszert, holott az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) úgy foglalt állást, hogy a hidroxiklorokin hatékonysága és biztonságossága nem bizonyított. A betegeket kezelő orvosok és egészségügyi intézmények számára megfogalmazott WHO-ajánlás szerint a hidroxiklorokin "többé nem kutatási prioritás, és a forrásokat inkább más, ígéretesebb gyógyszerek vizsgálatára kell fordítani". Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tavaly május végén megjelent jelentésében írta azt, hogy az egészségügyi szakembereknek figyelemmel kell kísérniük a klorokinnal vagy hidroxiklorokinnal kezelt, koronavírussal fertőzött betegek állapotát tekintettel a gyógyszerek súlyos mellékhatásaira.